Savoy JAZZFest 2027 tuo Helsinkiin jazzkitaran legendat John Scofieldin ja Lionel Loueken
22.9.2026 11:14:35 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Maaliskuussa järjestettävä Savoy JAZZFest avaa vuoden 2027 ohjelmistonsa kahdella kansainvälisesti arvostetulla kitaristilla. Jazzkitaran merkittävimpiin uudistajiin kuuluva John Scofield saapuu Helsinkiin juhlakiertueellaan, ja nykyjazzin omaleimaisimpiin ääniin lukeutuva Lionel Loueke nähdään harvinaisessa soolokonsertissa.
Helsingin Savoy-teatterissa 3.–6. maaliskuuta 2027 järjestettävä Savoy JAZZFest on julkistanut ohjelmistonsa ensimmäiset kansainväliset vieraat. Festivaalille saapuvat yhdysvaltalainen jazzkitaristi John Scofield sekä beniniläissyntyinen kitaristi, laulaja ja säveltäjä Lionel Loueke.
Perjantaina 5. maaliskuuta Savoy JAZZFestissä esiintyy kolminkertainen Grammy-voittaja John Scofield, jota pidetään yhtenä modernin jazzkitaran vaikutusvaltaisimmista muusikoista. Yli viiden vuosikymmenen uran tehnyt, mm. Miles Davisin kanssa yhteistyössä toiminut Scofield tunnetaan omaleimaisesta tavastaan yhdistää jazzia, bluesia ja funkia sekä jatkuvasta kyvystään uudistua.
Savoy JAZZFestiin Scofield saapuu juhlistamaan 75-vuotisjuhlavuottaan Combo 75 -kokoonpanon kanssa. Hänen rinnallaan esiintyvät basisti Vicente Archer, rumpali Bill Stewart sekä pianisti Gerald Clayton. Kokoonpano kokoaa yhteen tämän hetken arvostetuimpiin jazzmuusikoihin kuuluvia soittajia. Savoyn konsertin jälkeen yhtye esiintyy Suomessa myös Turku Jazz Festivalin ohjelmassa lauantaina 6.3.
Lauantaina 6. maaliskuuta festivaalilla kuullaan Lionel Loueken harvinainen soolokonsertti. Beninissä syntynyt Loueke on noussut yhdeksi kansainvälisen jazzkentän omaperäisimmistä kitaristeista ja säveltäjistä. Hänen musiikissaan länsiafrikkalaiset musiikkiperinteet, moderni jazz ja improvisaatio muodostavat tunnistettavan kokonaisuuden, joka on tehnyt hänestä kysytyn esiintyjän maailman merkittävimmille konserttilavoille ja festivaaleille.
Loueke on tehnyt uransa aikana yhteistyötä muun muassa Herbie Hancockin, Wayne Shorterin, Gretchen Parlaton, Stingin ja Angélique Kidjon kanssa. Soolokonsertissaan hän esiintyy yksin kitaransa ja äänensä kanssa.
Kalle Kalima: "Odotan innolla maaliskuun festivaalia"
Savoy JAZZFestin taiteellinen johtaja, kitaristi Kalle Kalima pitää molempia nyt julkistettuja esiintyjiä oman sukupolvensa keskeisinä jazzkitaristeina.
”John Scofield on yksi jazzin merkittävimmistä äänistä viimeisten viiden vuosikymmenen ajalta. Lionel Loueke puolestaan on luonut omaperäisen tavan yhdistää jazzia ja länsiafrikkalaisia musiikillisia vaikutteita. Olen erittäin iloinen, että molemmat saapuvat Savoy JAZZFestiin”, Kalima sanoo.
Toista vuotta pestissään jatkava Kalima odottaa innolla maaliskuun festivaalia.
"Viime vuoden festivaalista jäi todella hyvä fiilis. Kontakti taiteilijoiden, yleisön ja Savoy-teatterin tiimin kanssa oli lämmin ja saamamme palaute positiivista. Mahtavaa päästä jatkamaan tältä pohjalta! Luvassa on kattaus kansainvälisiä huippuesiintyjiä, creme de la creme."
Festivaalin ohjelmisto täydentyy myöhemmin syksyn ja talven aikana uusilla artistijulkistuksilla.
Savoy JAZZFest 3.–6.3.2027
John Scofield Combo 75
Pe 5.3.2027 klo 19.00
Lionel Loueke Solo
La 6.3.2027 klo 17.30
Savoy JAZZFestin muu artistikattaus sekä festivaalin oheisohjelma julkistetaan myöhemmin.
Liput:
Lipunmyynti alkaa tiistaina 22.9. klo 12.00
https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/
Liput: 17-67 €
Lauantain tuplalippu: 70 €
Festivaalipassi 4 päivää: Early Bird 175 € (myynnissä 15.1. asti, norm. 210 €).
Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.
Tuottaja:
Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaavana tuottajana toimii Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtajana kaudella 2025-2027 toimii kitaristi Kalle Kalima. Festivaalin pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.
Savoy JAZZFestin Facebook-sivu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Sirpa Hynninen, festivaalin vastaava tuottaja
sirpa.hynninen@hel.fi
+358 50 428 0365
Kuvat
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
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