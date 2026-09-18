Keliakian lääkehoidon kehittämisessä lupaavia tuloksia – Tays mukana tutkimuksessa

Keliakia on yksi niistä sairauksista, joihin ei ole vielä olemassa lainkaan lääkettä. Elinikäinen gluteeniton ruokavalio on sairauteen on ainoa hoito. Tuoreet kansainvälisen lääketutkimuksen tulokset antavat kuitenkin viitettä siihen, että tilanne voi muuttua lähitulevaisuudessa.

Lääkevalmistaja Tevan kehittämä TEV '408 -lääkeaihio ehkäisi kliinisessä tutkimuksessa gluteenin aiheuttamaa suolistovauriota ja tulehdusta verrattuna lumehoitoon.

Pirkanmaalta osallistui tutkimukseen potilaita, jotka kävivät tutkimuskäynneillä Taysin tutkimusvastaanotolla. Suomesta tutkimukseen osallistui potilaita myös Helsingistä.

– Nämä ovat erittäin tervetulleita tuloksia. Gluteeniton ruokavalio on tehokas hoito, mutta se on myös vaativa. Osa potilaista saa hyvin voimakkaita oireita jo hyvin pienestä gluteenialtistuksesta, jota on käytännössä mahdotonta välttää, sanoo Taysissa ja Euroopassa tutkimuksesta vastannut gastroenterologi ja keliakiatutkija Juha Taavela Taysista.

Taavela toimi tutkimuksessa yhtenä päätutkijoista, ja hän esittelee tulokset tarkemmin kansainvälisessä ICDS-keliakiakongressissa Melbournessa Australiassa marraskuussa 2026.

Lääke lievensi oireita

Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa viljojen sisältämä gluteeni vahingoittaa ohutsuolen limakalvoa ja käynnistää elimistössä tulehdusreaktion. Suolinukan vaurioitumisen takia ravintoaineet eivät imeydy elimistöön kunnolla ja ilmaantuu pitkäaikaisia riskejä esimerkiksi luun heikkenemiselle ja lisääntymisterveydelle.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 50 aikuista keliakiaa sairastavaa henkilöä, jotka noudattivat gluteenitonta ruokavaliota. Osallistujille annettiin joko lääkehoitoa tai lumehoitoa, minkä jälkeen he altistuivat kontrolloidusti pienelle määrälle gluteenia kuuden viikon ajan.

Kahdeksan viikon seurannassa TEV '408 -hoitoa saaneilla havaittiin merkittävästi vähemmän gluteenin aiheuttamaa suolistovauriota kuin lumehoitoa saaneilla. Lisäksi lääke esti tulehdusta suolistossa ja lievensi potilaiden raportoimia ruoansulatuskanavan oireita. Hoito oli hyvin siedetty, eikä merkittäviä turvallisuushuolia havaittu.

– Lääke oli turvallinen, ja jos se voi estää suolistovaurion syntymisen, sitä kautta voidaan ehkäistä myös keliakiasta aiheutuvia pitkäaikaishaittoja. Tällaista hoitovaihtoehtoa on kaivattu sekä lääkäreiden että potilaiden keskuudessa, sillä monilla vaurio suolistossa tai oireet jatkuvat gluteenittomasta ruokavaliosta huolimatta, Taavela sanoo.

Askel kohti tulevaisuuden hoitoja

TEV '408 on edelleen tutkimusvaiheessa, eikä sitä ole hyväksytty kliiniseen käyttöön. Tutkimuksen tuloksia arvioidaan seuraavissa tutkimusvaiheissa, joissa selvitetään tarkemmin hoidon tehoa ja turvallisuutta.

Taavelan mukaan kehitys keliakian lääkehoidoissa on kuitenkin edennyt viime vuosina vauhdikkaasti.

– Aivan varmasti markkinoille saadaan vielä toimiva keliakialääke tai useamman lääkkeen yhdistelmä. Tällaiset tutkimustulokset ovat tärkeä askel kohti sitä tavoitetta, Taavela arvioi.

Tays ja Tampereen yliopisto ovat olleet mukana useissa kansainvälisissä keliakiatutkimuksissa, ja Pirkanmaalla tehtävää tutkimusta arvostetaan laajasti myös kansainvälisesti.

Nämä verkostot ovat mahdollistaneet myös sen, että pirkanmaalaiset potilaat ovat voineet osallistua uusien lääkehoitojen kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa.

– Iso kiitos näistä tuloksista kuuluu tutkimukseen osallistuville potilaille. Heillä on korvaamaton rooli siinä, että uusia hoitomuotoja saadaan kehitettyä.