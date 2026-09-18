Aluevaltuustossa 21.9. osavuosikatsaus ja ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja – seuraa kyselytuntia ja kokousta etänä
18.9.2026 10:13:08 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 21.9. etäyhteyksillä. Kello 16 pidetään kyselytunti ja varsinainen kokous alkaa kello 17. Esityslistalla on muun muassa vastaus arviointikertomukseen, kesäkuun osavuosikatsaus sekä ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman ja IKI2035-kehittämisohjelman seurantaraportit.
Aluevaltuuston kokousta ja kyselytuntia voi seurata suorana verkossa Youtube-kanavalla.
Kokouksen esityslistalla olevat asiat:
- Vastaus vuoden 2025 arviointikertomukseen
- Osavuosikatsaus 1-6/2026
- Ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman seurantaraportti 1-6/2026
- IKI2035-kehittämisohjelman puolivuotisraportti 1-6/2026
- Hallintosäännön muutosehdotukset 2026
- Aluevaltuuston ja valiokuntien talouden toteumat 1-6-/2026
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltäminen Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Perusterveydenhuollon reuna-alueiden työntekijöiden saatavuuden varmistamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - In-house-yhtiötoiminnan selvittämiseksi koskien virka-ajan ulkopuolisia kiirevastaanottoja
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn vahvistamiseksi THL:n avainhenkilömallin avulla
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisystä Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Väittelijöiden huomioiminen liputuksella hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Alle 5 000 euron lahjoitusten kierrättämisestä tukisäätiön kautta
- Aluevaltuutettujen aloitteet
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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