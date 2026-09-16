Elinvoimakeskukset

Avustusta haettavissa vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

18.9.2026 12:30:01 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Pohjois-Suomen ja Lapin elinvoimakeskukset myöntävät harkinnanvaraista avustusta hankkeisiin, jotka parantavat vesien tilaa ja edistävät vesienhallintaa. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta voi hakea 15.9.–30.10.2026.

Kaivinkone työskentelee maastossa suuren kivikasan vieressä, taustalla on metsää ja puita.
Lehtikankaan kosteikon rakentaminen. Kuva: Juha Vierimaa, Siikajoen vesistökoordinaattori.

Painopisteenä vesien hyvän tilan saavuttaminen

Vesien- ja merenhoitohankkeiden tavoitteena on ylläpitää hyvässä tilassa olevia vesiä ja parantaa heikentyneiden vesistöjen tilaa. Hankkeet voivat olla paikallisia kunnostuksia tai laajempia alueellisia yhteistyöhankkeita. Niissä voidaan toteuttaa vesiensuojelutoimia sekä valuma-alueilla että vesistöissä, mukaan lukien perustellut toimet sisäisen kuormituksen vähentämiseksi vesistön pitkän aikavälin tilatavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustus kalataloudellisiin virtavesien kunnostushankkeisiin

Valtionavustusta voidaan myöntää virtavesien kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin, jotka parantavat kalan kulkua, tukevat kalakantojen luontaista lisääntymistä ja edistävät kestävää kalastusta sekä vahvistavat uhanalaisten kalakantojen elinvoimaisuutta.

Tukea myös tulvariskien hallintaan ja kestävään vesienkäyttöön

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät tulvariskien hallintaa, vähentävät vesitaloudellisia haittoja, kehittävät vesienhallintaa sekä tukevat vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä, innovaatioita, kokeiluja ja investointeja.

Hankkeissa tulee edistää vesienhoidon tavoitteiden lisäksi luonnon monimuotoisuutta sekä huomioida erityisesti rantaluontotyyppien, pienvesien ja lintuvesien suojelu.

Pohjaveden suojeluun uusi säädös, voimassa 1.1.2026-31.12.2030

Pohjaveden suojelun valtionavustusta voidaan myöntää suunnitelmiin, selvityksiin sekä pohjaveden tilaa ja riskienhallintaa parantaviin hankkeisiin ja investointeihin. Avustuksen enimmäismäärä on ei-taloudellisessa toiminnassa 80 % ja taloudellisessa toiminnassa 55 %. Valtioneuvoston asetus pohjaveden suojeluun myönnettävästä valtionavustuksesta (finlex.fi)

Vesihuollon järjestämistä ja rakennemuutosta tuetaan - avustusta vesihuoltolaitosten yhdistymisten ja tiiviin yhteistyön edistämiseen

Avustus tukee vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja pitkäaikaista yhteistyötä vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset ja muut yhteisöt. Haku on valtakunnallinen. 

Hakutapa: sähköinen asiointi aluehallinnon asiointipalvelussa, Suomi.fi-valtuuksien käyttöä suositellaan asiointioikeuden todentamisessa.

Pohjois-Suomen vesistökunnostuksiin liittyvä rahoitusinfo 29.9.2026 klo 17–18.30 Teamsilla

Tule mukaan kuulemaan ja kysymään avustuksiin liittyviä kysymyksiä vesistörahoitusasiantuntijoilta 29.9.2026 klo 17–18.30. 

Teams linkki: Pohjois-Suomen rahoitusinfo

Ohjelma

  • Vesien- ja merenhoidon avustukset, Mika-Matti Maisonvaara, Lapin elinvoimakeskus

  • Kalataloudelliset kunnostusavustukset, Jarmo Tuukkanen, Lapin elinvoimakeskus

  • Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, Henri Vaarala, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

  • JTF-rahoitus, Tanja Jylänki, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

  • Metka -rahoitus, Ville Koukkari, Metsäkeskus

  • Vesilain mukainen luvanvaraisuus ja lausuntomenettely, Maria Timonen, Lupa- ja valvontavirasto

  • Kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia

Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

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Yhteyshenkilöt

Vesistöjen kunnostus, vesienhoito ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet)
Henri Vaarala, puh. 0295 038192
Anne Korhonen, puh. 0295 038 414

Lapin elinvoimakeskus (Lapin alue)
Mika-Matti Maisonvaara puh. 0295 037 223

Kalataloudelliset kunnostukset

Lapin elinvoimakeskus
Tuomas Manelius, puh. 050 3902 341 (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet)
Jarmo Tuukkanen, puh. 0295 037 187 (Lapin alue)

Tulvariskien hallintaa edistävät hankkeet

Lapin elinvoimakeskus
Riku Sanaksenaho, puh. 050 3960 753 (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun alueet)
Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354 (Lapin alue)

Vesihuoltolaitosten yhdistymisten ja tiiviin yhteistyön edistämisen avustukset valtakunnallisesti:

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Markus Tirkkonen, puh. 0295 024 066

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Kaivinkone työskentelee maastossa suuren kivikasan vieressä, taustalla on metsää ja puita.
Lehtikankaan kosteikon rakentaminen.
Kuva: Juha Vierimaa, Siikajoen vesistökoordinaattori.
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

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