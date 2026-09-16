Avustusta haettavissa vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

Painopisteenä vesien hyvän tilan saavuttaminen

Vesien- ja merenhoitohankkeiden tavoitteena on ylläpitää hyvässä tilassa olevia vesiä ja parantaa heikentyneiden vesistöjen tilaa. Hankkeet voivat olla paikallisia kunnostuksia tai laajempia alueellisia yhteistyöhankkeita. Niissä voidaan toteuttaa vesiensuojelutoimia sekä valuma-alueilla että vesistöissä, mukaan lukien perustellut toimet sisäisen kuormituksen vähentämiseksi vesistön pitkän aikavälin tilatavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustus kalataloudellisiin virtavesien kunnostushankkeisiin

Valtionavustusta voidaan myöntää virtavesien kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin, jotka parantavat kalan kulkua, tukevat kalakantojen luontaista lisääntymistä ja edistävät kestävää kalastusta sekä vahvistavat uhanalaisten kalakantojen elinvoimaisuutta.

Tukea myös tulvariskien hallintaan ja kestävään vesienkäyttöön

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät tulvariskien hallintaa, vähentävät vesitaloudellisia haittoja, kehittävät vesienhallintaa sekä tukevat vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä, innovaatioita, kokeiluja ja investointeja.

Hankkeissa tulee edistää vesienhoidon tavoitteiden lisäksi luonnon monimuotoisuutta sekä huomioida erityisesti rantaluontotyyppien, pienvesien ja lintuvesien suojelu.

Pohjaveden suojeluun uusi säädös, voimassa 1.1.2026-31.12.2030

Pohjaveden suojelun valtionavustusta voidaan myöntää suunnitelmiin, selvityksiin sekä pohjaveden tilaa ja riskienhallintaa parantaviin hankkeisiin ja investointeihin. Avustuksen enimmäismäärä on ei-taloudellisessa toiminnassa 80 % ja taloudellisessa toiminnassa 55 %. Valtioneuvoston asetus pohjaveden suojeluun myönnettävästä valtionavustuksesta (finlex.fi)

Vesihuollon järjestämistä ja rakennemuutosta tuetaan - avustusta vesihuoltolaitosten yhdistymisten ja tiiviin yhteistyön edistämiseen

Avustus tukee vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja pitkäaikaista yhteistyötä vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset ja muut yhteisöt. Haku on valtakunnallinen.

Hakutapa: sähköinen asiointi aluehallinnon asiointipalvelussa, Suomi.fi-valtuuksien käyttöä suositellaan asiointioikeuden todentamisessa.