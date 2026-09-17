SSO työllisti kesällä yli 550 nuorta – kesätyöntekijät antoivat kokemuksesta huippuarvosanat

– Tulokset kertovat ennen kaikkea nuorista. Kun heille annetaan mahdollisuus, vastuuta ja luottamusta, he ottavat paikkansa työyhteisössä upealla tavalla. Myös esihenkilöiltä saamamme palaute oli poikkeuksellisen myönteistä. Nuoria kuvailtiin oma-aloitteisiksi, vastuullisiksi ja innostuneiksi työntekijöiksi. Moni esihenkilö totesi, että meillä oli tänä kesänä aivan huikeita kesätyöntekijöitä, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

– Halusimme tänä kesänä tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuuden saada ensimmäinen työkokemus aikana, jolloin kesätyöpaikkojen saatavuus herätti paljon huolta. Erityisen iloisia olemme siitä, että nuoret myös viihtyivät meillä erinomaisesti. Eezyn toteuttamassa tutkimuksessa kesätyöntekijöiden suositteluindeksi eli eNPS nousi ennätykselliseen lukemaan 76, Somersalo sanoo.

Kyselyyn vastasi 324 kesätyöntekijää, joista 63 prosenttia oli alle 18-vuotiaita. Avoimissa palautteissa korostuivat hyvä yhteishenki, onnistunut perehdytys ja lämmin vastaanotto. Nuoret kuvasivat kokemustaan muun muassa näin: "Parasta oli työkaverit, paikan yhteishenki ja hyvä perehdytys." Toinen vastaaja kiitti turvallisesta alusta työelämälle: "Ei ollut pelkoa virheistä eikä siitä, etten sopeutuisi tähän työhön."

– Tulos vahvistaa jälleen uskoamme nuoriin. Yli 550 nuorta sai kesän aikana arvokasta työkokemusta, mutta samalla me saimme työyhteisöihimme valtavan määrän energiaa, iloa, uusia näkökulmia ja osaamista. Nuoret eivät ole vain tulevaisuuden tekijöitä, vaan he tekevät merkityksellistä työtä jo tänään, toteaa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Lisätiedot: Hanna Somersalo, henkilöstöjohtaja, SSO puh. 044 7705 175