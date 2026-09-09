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Wieniläistä loistoa ja pariisilaista eleganssia

18.9.2026 11:53:22 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Lohjan kaupunginorkesteri kutsuu syyskuun 30. päivä Laurentius-saliin nauttimaan Wiener-klassismista ja ranskalaisesta eleganssista. Ohjelmassa muun muassa Beethovenin ja Mozartin Es-duuriteoksia sekä Schmittin ja Duruflén sävellyksiä. Konsertti kestää 1,5 tuntia ja liput NetTicketistä alkaen 16,50 €.

Pianisti Emil Holmström, hänellä on silmälasit ja parta. Hänellä on päällään raidallinen paita.
Konsertissa esiintyy pianisti Emil Holmström yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa.

Lohjan kaupunginorkesterin kamarikonsertti johdattaa kuulijat syyskuun lopussa kahden merkittävän eurooppalaisen musiikkikeskuksen tunnelmiin. Keskiviikkona 30. syyskuuta Laurentius-salissa kuultavassa konsertissa yhdistyvät wieniläisen klassismin loisto ja ranskalaisen musiikin hienostunut eleganssi.

Konsertin ohjelmaa yhdistää Es-duurisävellaji, jota on perinteisesti pidetty juhlallisuuden, kirkkauden ja loiston sävellajina. Tunnetuimpia Es-duurissa sävellettyjä teoksia ovat muun muassa Wolfgang Amadeus Mozartin Taikahuilun alkusoitto sekä Ludwig van Beethovenin Keisarikonsertto. Laurentius-salin konsertti-illassa sävellaji pääsee loistamaan kamarimusiikin intiimeissä kokoonpanoissa.

Konsertin avaa Beethovenin Sonaatti pianolle ja viululle Es-duuri, op. 12 nro 3. Teos kuuluu säveltäjän ensimmäiseen viulusonaattikokoelmaan, jonka hän omisti opettajalleen Antonio Salierille. Sarjan kolmas sonaatti on nuoren Beethovenin rohkea taidonnäyte: teoksen ulko-osia leimaavat virtuoosisuus ja kekseliäs sävelkieli, kun taas hidas osa paljastaa säveltäjän syvällisen ilmaisukyvyn.

Illan toisena klassikkoteoksena kuullaan Mozartin Pianokvartetto Es-duuri, K. 493. Teos syntyi kustantaja Franz Anton Hoffmeisterin tilauksesta tarkoituksenaan tarjota harrastajille helposti lähestyttävää soitettavaa. Lopputulos oli kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo. Mozart loi teoksen, joka asetti soittajille huomattavia vaatimuksia ja toimi samalla hänen käyntikorttinaan, sekä säveltäjänä, että pianistina. Kvarteton konserttomaisuutta korostavat pianon ja viulun eloisa vuoropuhelu sekä yhteissoiton lähes orkesterimaiset värit.

Konsertin ranskalaisesta puolesta vastaavat 1900-luvun alkupuolen mestarit Florent Schmitt ja Maurice Duruflé. Vaikka kumpikaan ei saavuttanut opettajiensa Gabriel Faurén ja Paul Dukasin kaltaista maailmankuulua asemaa, heidän tuotantoaan arvostetaan poikkeuksellisesta ammattitaidosta ja omaperäisyydestä.

Schmittin A tour d’Anches tuo lavalle oboen, klarinetin, fagotin ja pianon yhdistelmän. Säveltäjän persoonallisuutta kuvastavat voimakas ilmaisu, rytminen kekseliäisyys ja rohkea sävelkieli. Duruflén Prélude, récitatif et variations puolestaan edustaa säveltäjän tarkkaan hiottua ja hienostunutta tyyliä. Teoksessa huilu, alttoviulu ja piano punovat yhteen herkkiä sävyjä ja rikasta tunnelmallisuutta.

Konsertissa esiintyy pianisti Emil Holmström yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa.

Wieniläistä loistoa, pariisilaista eleganssia
ke 30.9.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja

Emil Holmström, piano
Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita

Ludwig van Beethoven: Sonaatti pianolle ja viululle Es-duuri, op. 12 nro 3
Florent Schmitt: A tour d’Anches oboelle, klarinetille, fagotille ja pianolle, op. 97
Maurice Duruflé: Prélude, récitatif et variations huilulle, alttoviululle ja pianolle, op. 3
W.A. Mozart: Pianokvartetto Es-duuri, K. 493

Liput: NetTicket 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 €.
Konsertin kesto väliaikoineen on noin 1 tunti 30 minuuttia.

Avainsanat

konserttilohjalaurentius-salielämyslohjan kaupunginorkesteri

Yhteyshenkilöt

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