Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työ osallisuuden ja terveellisten elintapojen vahvistamiseksi jatkuu
18.9.2026 12:23:06 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kunnat ja muut alueelliset toimijat vahvistavat lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvointia pitkäjänteisellä yhteistyöllä.
Toimijat arvioivat Asikkalassa 15. syyskuuta järjestetyissä HYTE-neuvotteluissa kuluneen vuoden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista sekä sopivat vuoden 2027 painopisteistä. Tilaisuuteen osallistui 57 hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen edustajaa.
Neuvotteluissa päätettiin jatkaa samoilla painotetuilla tavoitteilla kuin vuonna 2026:
- työhön, kouluun ja koulutukseen kiinnittymisen vahvistaminen
- hyvinvointia ja terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen.
Tavoitteiden taustalla on yhteinen näkemys siitä, että niiden vaikutukset näkyvät ihmisten arjessa vasta pitkäjänteisen työn tuloksena.
– Neuvotteluissa todettiin, että työhön, koulutukseen ja kouluun kiinnittyminen luo pohjaa osallisuudelle, toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Erityistä huomiota kiinnitetään koulupoissaoloihin sekä vanhemmille tarjottavaan matalan kynnyksen tukeen arjen haastavissa tilanteissa. Samalla terveelliset elintavat tukevat jaksamista ja toimintakykyä kaikissa elämäntilanteissa. Näiden teemojen edistäminen vaatii usean toimijan yhteisiä tekoja ja pitkäaikaista sitoutumista, sanoo yhdyspintatyön ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen johtaja Raisa Valve.
Yhteistyö avainasemassa
Tilaisuudessa kuultiin hyvinvoinnin ja terveyden tilannekuvia hyvinvointialueelta, kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista, Päijät-Hämeen liitosta ja poliisilta. Keskusteluissa nousi vahvasti esiin tarve entistä tiiviimmälle yhteistyölle.
Tulevina vuosina yhteistyötä halutaan vahvistaa erityisesti yhteisten palveluketjujen, tiedon jakamisen ja viestinnän avulla. Tavoitteena on, että asukkaat saavat tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja eri toimijoiden palvelut muodostavat sujuvan kokonaisuuden.
HYTE-neuvottelut ovat vuosittainen yhteistyöfoorumi, jossa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kunnat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät toimijat sopivat yhteisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja yhteistyön muodoista. Neuvottelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun lainsäädäntöön. Niiden tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja yhteistä näkemystä siitä, miten päijäthämäläisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla edistää.
Yhteyshenkilöt
Raisa ValveYhdyspintatyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajaPuh:044 482 8055
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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