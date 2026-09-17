Maksullista pysäköintiä laajennetaan Tapiolassa ja Otaniemessä lokakuussa
18.9.2026 13:21:33 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Tapiolan ja Otaniemen alueella lokakuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu.
Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika
Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Liikennemerkit osoittavat maksullisuuden voimassaolon. Pysäköinti on maksutonta ja sallittu ilman aikarajoitusta muina aikoina.
Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus päätti maksullisen pysäköinnin laajentamisesta ja uusista vyöhykkeistä Espoossa:
Kaupunginhallitus Pöytäkirja 16.03.2026/Pykälä 82 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki
Espoon kaupungin nettisivuilta löytyy lisätietoa pysäköinnin maksullisuuden laajentamisesta:
Maksullisen pysäköinnin laajentaminen | Espoon kaupunki
Espoon kaupungin nettisivuilta voi myös lukea sähköautojen pysäköinnin alennuksen poistumisesta tarkemmin tämän linkin kautta:
Sähköautojen pysäköinnin alennus päättyy Espoossa 19.4.2026 | Espoon kaupunki
Seuraavasta linkistä löytyy tietoa kuinka pysäköinnin voi maksaa:
Lisätietoja:
Liikenteenhallintapäällikkö Jussi Yli-Seppälä
Espoon kaupunki
puh. +358 40 5569499
jussi.yli-seppala@espoo.fi
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