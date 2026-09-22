Valotaide valtaa Veturitallin

Pimenevän vuodenajan myötä Veturitallissa sukelletaan valotaiteen kutkuttavaan maailmaan. Salon taidemuseon ensimmäinen valotaiteeseen keskittyvä näyttely kutsuu ihmettelemään ja ihastumaan valon mahdollisuuksiin eri tekniikoin toteutettujen teosten äärellä. Visit valo esittelee suomalaisen valotaiteen moninaisuutta sekä valoa taiteen materiaalina ja välineenä.

Valo on kaiken elämän edellytys: se rytmittää päiviämme sekä toimii tunteiden ja viestien välittäjänä. Taiteen materiaalina ja tekniikkana valolla on Suomessa vuosikymmenten perinteet. Valaistustekniikan saatavuuden helpottuminen ja LED-valojen kehittyminen ovat lisänneet kiinnostusta valotaidetta ja sen esittämistä kohtaan aivan uudessa mittakaavassa.

Näyttely Visit valo esittelee laaja-alaisesti kotimaista valotaidetta niin tämän päivän tekijöiltä kuin muistoina menneiltä vuosikymmeniltäkin kokoelmalainojen kautta. Yhteensä 11 taiteilijan ja työryhmän teoksista koostuva näyttely esittelee monipuolisesti tapoja, joilla valo taipuu kuvataiteen ilmaisukeinoksi. Eino Ruutsalon, Maija Lavosen ja Helena Hietasen kaltaisten kotimaisten valotaiteen pioneerien teokset tuovat kokonaisuuteen ajallista näkökulmaa.

Valo ei jää näyttelyssä vain museosaleihin, vaan teokset levittäytyvät myös Veturitallin muihin tiloihin ja ulkopuolelle. Valotaiteilija Jere Suontaustan Peilipöllö II tervehtii museovieraita heti pääovella ja taiteilijapari Anna Alangon ja Antton Nuotion videoinstallaatioon voi uppoutua taidemuseon kahvilatilassa. Taiteilija Janne Parviainen puolestaan valtaa valomaalauksillaan museon ikkunarivistön, kaupungin valokaapit sekä museon pihapiiriin ilmestyneen vanhan pakettiauton.

Näyttelyn on kuratoinut Salon taidemuseon amanuenssi Mia Nieminen. Museovirasto on tukenut näyttelyä.

Näyttelyssä on teoksia seuraavilta taiteilijoilta:

Anna Alanko & Antton Nuotio, Petri Eskelinen, Helena Hietanen, Matti Kalkamo, Maija Lavonen, Pauliina Mäkelä, Janne Parviainen, Taneli Rautiainen, Eino Ruutsalo, Jere Suontausta ja Kirsti Taiviola.