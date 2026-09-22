Salon taidemuseo Veturitalli

Valotaide valtaa Veturitallin

22.9.2026 11:29:23 EEST | Salon taidemuseo Veturitalli | Kutsu

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Kutsu medialle: Tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen Salon taidemuseo Veturitalliin (Mariankatu 14) perjantaina 2.10.2026 klo 10. Avoimet yleisöavajaiset Veturitallin syksyn näyttelyihin järjestetään samana päivänä klo 15–21.

Visit valo -tunnus

Pimenevän vuodenajan myötä Veturitallissa sukelletaan valotaiteen kutkuttavaan maailmaan. Salon taidemuseon ensimmäinen valotaiteeseen keskittyvä näyttely kutsuu ihmettelemään ja ihastumaan valon mahdollisuuksiin eri tekniikoin toteutettujen teosten äärellä. Visit valo esittelee suomalaisen valotaiteen moninaisuutta sekä valoa taiteen materiaalina ja välineenä.

Valo on kaiken elämän edellytys: se rytmittää päiviämme sekä toimii tunteiden ja viestien välittäjänä. Taiteen materiaalina ja tekniikkana valolla on Suomessa vuosikymmenten perinteet. Valaistustekniikan saatavuuden helpottuminen ja LED-valojen kehittyminen ovat lisänneet kiinnostusta valotaidetta ja sen esittämistä kohtaan aivan uudessa mittakaavassa.

Näyttely Visit valo esittelee laaja-alaisesti kotimaista valotaidetta niin tämän päivän tekijöiltä kuin muistoina menneiltä vuosikymmeniltäkin kokoelmalainojen kautta. Yhteensä 11 taiteilijan ja työryhmän teoksista koostuva näyttely esittelee monipuolisesti tapoja, joilla valo taipuu kuvataiteen ilmaisukeinoksi. Eino Ruutsalon, Maija Lavosen ja Helena Hietasen kaltaisten kotimaisten valotaiteen pioneerien teokset tuovat kokonaisuuteen ajallista näkökulmaa.

Valo ei jää näyttelyssä vain museosaleihin, vaan teokset levittäytyvät myös Veturitallin muihin tiloihin ja ulkopuolelle. Valotaiteilija Jere Suontaustan Peilipöllö II tervehtii museovieraita heti pääovella ja taiteilijapari Anna Alangon ja Antton Nuotion videoinstallaatioon voi uppoutua taidemuseon kahvilatilassa. Taiteilija Janne Parviainen puolestaan valtaa valomaalauksillaan museon ikkunarivistön, kaupungin valokaapit sekä museon pihapiiriin ilmestyneen vanhan pakettiauton.

Näyttelyn on kuratoinut Salon taidemuseon amanuenssi Mia Nieminen. Museovirasto on tukenut näyttelyä.

Näyttelyssä on teoksia seuraavilta taiteilijoilta:

Anna Alanko & Antton Nuotio, Petri Eskelinen, Helena Hietanen, Matti Kalkamo, Maija Lavonen, Pauliina Mäkelä, Janne Parviainen, Taneli Rautiainen, Eino Ruutsalo, Jere Suontausta ja Kirsti Taiviola.

Näyttelyyn järjestetään avoimet avajaiset perjantaina 2.10.2026 klo 15–21. Tapahtuman aikana museoon on vapaa pääsy. Samanaikaisesti Galleria Sivuraiteella avautuu muotoilija ja kuvataiteilija Sauli Suomelan näyttely LAYERS / KERROKSET. Näyttelytilojen lisäksi museon pihapiirissä on ohjelmaa ja Salon nuorisopalveluiden Metka-kahvilapiste on avoinna klo 15–20. Lisätietoja avajaistapahtumasta: www.salontaidemuseo.fi/ajankohtaista/.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Taneli Rautiainen: Nimetön, 2019, sekatekniikka
Taneli Rautiainen: Nimetön, 2019, sekatekniikka
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Jere Suontausta, Peilipollo/Bubo speculus II, 2021
Jere Suontausta, Peilipollo/Bubo speculus II, 2021
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Kirsti Taiviola: Kehrä, 2019, kuvaaja Vesa Laitinen
Kirsti Taiviola: Kehrä, 2019, kuvaaja Vesa Laitinen
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Petri Eskelinen: Tunnelinmalli, 2014, kuvaaja Erica Nyholm
Petri Eskelinen: Tunnelinmalli, 2014, kuvaaja Erica Nyholm
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Anna Alanko & Antton Nuotio: Kukinto/Bloom, 2026, animaatio
Anna Alanko & Antton Nuotio: Kukinto/Bloom, 2026, animaatio
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Janne Parviainen: I Am Nothing But Should Be Everything, 2013
Janne Parviainen: I Am Nothing But Should Be Everything, 2013
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Linkit

Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.

Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892

Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

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