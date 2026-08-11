Apulanta, Ricky-Tick Big Band, KAJ, Maija Vilkkumaa, Vesterinen Yhtyeineen sekä monet muut tähtiartistit esiintyvät Logomon syksyssä ja pikkujouluissa!
18.9.2026 13:09:58 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Sunborn Live järjestää loppuvuoden aikana kymmenen monipuolista ja kovatasoista kotimaisen musiikin tapahtumailtaa Logomossa. Luvassa on myös kaikkien aikojen pikkujoulut, joita vietetään kahtena peräkkäisenä iltana 4.-5.12.2026.
Lokakuussa Logomon keikat lähtevät käyntiin ruotsalaisen supersuositun acapella-yhtyeen Dad Harmonyn konsertilla perjantaina 9.10.2026. Keikat jatkuvat intiimin Teatron puolella perjantaina 16.10. kun Joel Hokan uusi superbändi HOKKA sekä Lost Society saapuvat Turkuun yhteiskiertueellaan. Lauantaina 17.10. suomalaisten syyslomaviikon huippuhetkenä koetaan Logomo-salissa ikärajaton KAJ:n konsertti. Kyseessä on ensimmäistä kertaa sitten Bara Bada Bastun jättimenestyksen, kun KAJ:n keikalle Turussa on tarjolla myös ikärajattomia paikkoja.
Marraskuu alkaa heti 1.11. kotimaisen iskelmän todellisella legendakattauksella, kun Viiden Tähden Kiertue tuo Logomo-salin lavalle Meiju Suvaksen, Marion Rungin, Vicky Rostin, Ami Aspelundinsekä Anjan Niskasen odotetun yhteisesiintymisen. Lauantaina 7.11. Suomen häikäisevimpiin liveyhtyeisiin lukeutuva Saimaa juhlistaa Logomossa Matka Mielen Ytimeen Vol.2 -levyjulkkareitaan. Keskiviikkona 18.11. Anssi Kela esittää todellisen klassikkoalbuminsa “Nummelan” 25v. juhlakonsertin. Torstaina 26.11. Logomo-salissa tuskin maltetaan penkeissä pysyä, kun Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana saapuu Turkuun uudistetulla kokoonpanolla juhlistamaan uutta albumiaan.
Pikkujoulukauden isommat tähtihetket Turussa koetaan joulukuussa Logomossa. Perjantaina 4.12. The Pikkujoulut -tapahtumassa esiintyvät kotimaisen iskelmällisen popin suurartistit: Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat. Lauantaina 5.12. The Pikkujoulut -tapahtuman toisessa päivässä on bileet ylimillään, kun stagella nähdään uuden levyn julkaiseva Maija Vilkkumaa, suosionsa huipulla oleva Pete Parkkonen sekä ensimmäistä kertaa klubikeikalla nähtävä turkulaistaustainen Minttu. Joulukuun viimeisestä huippuillasta vastaa legendaarinen Apulanta, jonka keikat Logomossa ovat poikkeuksetta loppuunmyytyjä.
Varmista parhaat loppuvuoden keikkaliput ajoissa, sillä lipunmyynti käy jo kuumana. Logomon keikkaillasta voit tehdä entistä täydellisemmän varaamalla ruokailut tai aition. Varaudu aloittamaan iltasi Teatron upeassa aulabaarissa sekä keikkailtojen jälkeen jäämällä Logomoon jatkoille.
Yritys- ja ryhmämyynti: eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Yhteyshenkilöt
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
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