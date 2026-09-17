Kutsu medialle: Hyötyjä vai uhkakuvia? Tekoäly & vihreä siirtymä Etla-seminaarissa 23.9. klo 9.30
18.9.2026 13:11:41 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Kutsu
- Miten nappaamme tekoälykehityksen hyödyt Suomen työelämään?
- Voiko kulutusdata muokata ostosvalintoja?
- Millaiset ovat talouspolitiikan askelmerkit tekoälyn ja vihreän siirtymän suhteen?
Business Finlandin rahoittamassa Cartagena-tutkimushankkeessa Etla on tuottanut uutta tietoa teknologisen muutoksen vaikutuksista kuluttajien ja työntekijöiden hyvinvointiin, suomalaisten yritysten kilpailukykyyn sekä talouden rakennemuutokseen vihreässä siirtymässä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan hankkeen päättävään loppuseminaariin, jossa monivuotisen tutkimustyön tulokset vedetään yhteen ja laaditaan suuntaviivoja tulevaan. Suuntaa suurille siirtymille luotsaa Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi ja kasvuyritysten maailmasta kommentoi Slushin toimitusjohtaja Noora Saksa. Tilaisuuden päättää asiantuntijakeskustelu hyödyistä ja uhkakuvista. Kuinka varmistetaan, että tekoälyn ja vihreän siirtymän hyödyt maksimoidaan ilman uhkakuvien realisoitumista?
Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.
Aika: Keskiviikkona 23.9.2026 klo 09:30–11:00
Paikka: FLIK, Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki TAI Livestriimi
Etla julkaisee samana päivänä myös uutta tutkimustietoa tekoälyn vaikutuksista Suomen työmarkkinoilla.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään tiistaina 22.9. klo 15 mennessä ilmoittautumislomakkeella.
Striimiin ilmoittautuneille lähetetään katselulinkki ilmoittautumisajan päätyttyä.
Seminaarin ohjelma
Klo 9 alkaen kahvitarjoilu
09:30–09:35 Tervetuloa / tiedottaja Justiina Airas, Etla
09:35–10:00 Suuntia suurille siirtymille / tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla
10:00–10:10 Puheenvuoro kasvuyritysmaailmasta / Noora Saksa, toimitusjohtaja, Slush
10:10–10:45 Asiantuntijakeskustelussa mukana
- Karoliina Partanen, toimitusjohtaja, AI Finland
- Lassi Ahlvik, professori, Helsingin yliopisto & Helsinki GSE
- Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Etla
Keskustelun moderoi Tero Kuusi.
10:45–11:00 Kysymyksiä ja keskustelua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Linkit
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
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