Kutsu medialle: Hyötyjä vai uhkakuvia? Tekoäly & vihreä siirtymä Etla-seminaarissa 23.9. klo 9.30

Business Finlandin rahoittamassa Cartagena-tutkimushankkeessa Etla on tuottanut uutta tietoa teknologisen muutoksen vaikutuksista kuluttajien ja työntekijöiden hyvinvointiin, suomalaisten yritysten kilpailukykyyn sekä talouden rakennemuutokseen vihreässä siirtymässä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan hankkeen päättävään loppuseminaariin, jossa monivuotisen tutkimustyön tulokset vedetään yhteen ja laaditaan suuntaviivoja tulevaan. Suuntaa suurille siirtymille luotsaa Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi ja kasvuyritysten maailmasta kommentoi Slushin toimitusjohtaja Noora Saksa. Tilaisuuden päättää asiantuntijakeskustelu hyödyistä ja uhkakuvista. Kuinka varmistetaan, että tekoälyn ja vihreän siirtymän hyödyt maksimoidaan ilman uhkakuvien realisoitumista?

Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.

Aika: Keskiviikkona 23.9.2026 klo 09:30–11:00



Paikka: FLIK, Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki TAI Livestriimi

Etla julkaisee samana päivänä myös uutta tutkimustietoa tekoälyn vaikutuksista Suomen työmarkkinoilla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään tiistaina 22.9. klo 15 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Striimiin ilmoittautuneille lähetetään katselulinkki ilmoittautumisajan päätyttyä.

Seminaarin ohjelma

Klo 9 alkaen kahvitarjoilu

09:30–09:35 Tervetuloa / tiedottaja Justiina Airas, Etla

09:35–10:00 Suuntia suurille siirtymille / tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla

10:00–10:10 Puheenvuoro kasvuyritysmaailmasta / Noora Saksa, toimitusjohtaja, Slush

10:10–10:45 Asiantuntijakeskustelussa mukana

Karoliina Partanen , toimitusjohtaja, AI Finland

, toimitusjohtaja, AI Finland Lassi Ahlvik , professori, Helsingin yliopisto & Helsinki GSE

, professori, Helsingin yliopisto & Helsinki GSE Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Etla

Keskustelun moderoi Tero Kuusi.

10:45–11:00 Kysymyksiä ja keskustelua