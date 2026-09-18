Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa sote-asemalle maaliskuussa 2027
18.9.2026 12:54:18 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Elon kauppakeskuksessa sijaitseva Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa 2027 Ylöjärven sote-asemalle osoitteeseen Mikkolankatu 10. Hyvinvointikioskin vuokrasopimus kauppakeskus Elossa päättyy helmikuun lopussa.
Maaliskuun alusta lähtien hyvinvointikeskuksen toiminta jatkuu sote-asemalla ajanvarauksella. Avoin vastaanotto päättyy, mutta hyvinvointikioskille voi varata ajan tutuille terveydenhoitajille kaikissa niissä asioissa, joita hoidettiin avoimella vastaanotolla.
Hyvinvointikioskilla tehdään lakisääteisiä terveystarkastuksia ja annetaan terveysneuvontaa matkailijoille. Sinne voi myös varata ajan esimerkiksi rokotuksen pistämiseen. Lisäksi hyvinvointikioskin terveydenhoitajilta saa neuvoja ja tukea esimerkiksi painonhallintaan, tupakoinnin lopettamiseen ja muihin elintapa-asioihin.
Ylöjärven lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat syyskuun loppupuolella. Muutoksen jälkeen hyvinvointikioskin terveydenhoitajat tavoittaa Ylöjärven sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen yhteisestä ajanvaraus- ja hoidon tarpeen arviointinumerosta. Uusista numeroista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syyskuussa.
Yhteyshenkilöt
Maarit Lehtipää, osastonhoitaja
040 133 1586, maarit.lehtipaa@pirha.fi
Sari Ihalainen, hoitotyön päällikkö
044 730 1581, sari.ihalainen@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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