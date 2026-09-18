Vuosi yhteistä laatutyötä näkyy nyt arjen tekoina – Tähtigaalassa palkittiin turvallisuutta parantaneita toimintamalleja
18.9.2026 13:14:03 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme käynnisti laatutyönsä vuonna 2025 parantaakseen asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tähtigaalassa 2026 palkittiin sairaala-apteekin, suun terveydenhuollon ja psykiatrian innovatiiviset mallit. Johtajaylilääkäri Arja Tomminen ja laitehallinta-asiantuntija Kauro Mulari saivat tunnustusta panoksestaan turvallisuuden edistämisessä.
Oma Hämeen kaikkia toimialoja koskeva laatutyö käynnistettiin 17.9.2025. Täsmälleen vuotta myöhemmin laatuverkosto kokoontui Tähtigaalaan nostamaan esiin tekoja, joissa yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta parantavaksi toiminnaksi.
Vuoden 2026 asiakas- ja potilasturvallisuustekoina palkittiin sairaala-apteekin osastofarmaseuttien moniammatillinen lääkitysturvallisuusmalli, suun terveydenhuollon infektiofokuspoliklinikka FOPO sekä psykiatrian osasto 2T:n turvasolun toimintamalli. Arja Tomminen sai kunniamaininnan pitkäjänteisestä työstään asiakas- ja potilasturvallisuuden hyväksi.
Tilaisuudessa huomioitiin myös laitehallinta-asiantuntija Kauro Mulari, jolle luovutettiin Suomen asiakas- ja potilasturvallisuusyhdistyksen myöntämä ansiomerkki ja diplomi.
– Tähtigaalassa halusimme tehdä näkyväksi työn, jota eri puolilla Oma Hämettä tehdään asiakkaiden ja potilaiden turvallisuuden eteen. Palkitut toimintamallit ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten laatutyö näkyy arjen työssä ja ihmisten saamassa hoidossa ja palvelussa, sanoo omavalvontapäällikkö Mia Haapanen.
Laatutyö tulee näkyväksi käytännössä
Oma Hämeen laatutyön tavoitteena on rakentaa hyvinvointialueelle yhteinen laatujärjestelmä ja laatukäsikirja. Kokonaisuus perustuu omavalvontaohjelmaan ja -suunnitelmiin sekä yhteisiin tavoitteisiin, mittareihin ja toimintatapoihin.
Laatutyötä käynnistettäessä hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa muistutti, että organisaatiossa tehdään jo paljon laadun eteen, vaikka kaikkea työtä ei aina tunnisteta laatutyöksi.
– Meillä tehdään jo paljon laadun eteen, mutta kaikkea työtä ei aina tunnisteta laatutyöksi. Nyt haluamme tehdä laadusta yhteisen asian, joka näkyy arjessa ja helpottaa työn tekemistä, Sakomaa kuvasi laatutyön käynnistyessä.
Asiakaslähtöisyyden erityisasiantuntija Sanna Mäkynen tarkasteli tilaisuudessa sitä, mitä asiakaslähtöinen organisaatio tarkoittaa käytännössä.
– Asiakaslähtöisessä organisaatiossa toimintaa tarkastellaan asiakkaan ja potilaan tarpeiden, kokemusten ja turvallisuuden kautta. Palkituissa toimintamalleissa tämä näkyy konkreettisesti turvallisempana lääkityksenä, oikea-aikaisena hoitona ja ihmisarvoa kunnioittavina toimintatapoina. Asiakaslähtöisyys rakentuu juuri tällaisista arjen ratkaisuista, Mäkynen sanoo.
Sairaala-apteekin malli vahvistaa lääkitysturvallisuutta
Sairaala-apteekin osastofarmaseuttien moniammatillisessa lääkitysturvallisuusmallissa varmistetaan, että potilaan lääkitys on ajantasainen ja tarkoituksenmukainen.
Malli lisää potilaan osallisuutta, tukee turvallisia hoidon siirtymävaiheita ja sujuvoittaa ammattilaisten työtä. Toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti, ja malli on laajennettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin.
FOPO tukee oikea-aikaista hoitoa
Suun terveydenhuollon FOPO eli suun infektiofokuspoliklinikka varmistaa suun infektioiden oikea-aikaisen hoidon ennen vaativia erikoissairaanhoidon hoitoja.
Selkeä ja moniammatillinen hoitopolku sujuvoittaa hoitoon pääsyä, ehkäisee hoitojen viivästymistä ja vahvistaa hoidon turvallista jatkuvuutta.
Psykiatrian turvasolu on vähentänyt pakkokeinojen käyttöä
Psykiatrian osasto 2T:n turvasolun toimintamalli edistää turvallista ja ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa. Pakkotoimien tarvetta vähennetään ennakoinnin, henkilöstön läsnäolon ja ammattitaitoisen työryhmän avulla.
Toiminta on vähentänyt pakkokeinojen käyttöä sekä vahvistanut potilaiden ja henkilöstön turvallisuutta. Samalla se on tukenut muiden osastojen toipumisrauhaa.
Johtajaylilääkäri Arja Tommiselle kunniamaininta
Johtajaylilääkäri Arja Tommiselle myönnettiin kunniamaininta merkittävästä ja pitkäjänteisestä panoksesta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen sekä turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen.
Kauro Mularille valtakunnallinen tunnustus
Laatuverkoston Tähtigaalassa huomioitiin myös Oma Hämeen laitehallinta-asiantuntija Kauro Mulari. Hänelle luovutettiin Suomen asiakas- ja potilasturvallisuusyhdistyksen myöntämä asiakas- ja potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi.
Yhdistys myönsi tunnustuksen joulukuussa 2025. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on aktiivisesti varmistanut tai kehittänyt asiakas- ja potilasturvallisuutta tai tehnyt merkittävää työtä avoimuuden ja turvallisuuskulttuurin hyväksi.
Strategia ja integraatio -toimialan johtaja Satu Ala-Kokko korostaa, että yhteisten tavoitteiden tulee näkyä käytännön työssä.
– Yhteinen laatujärjestelmä saa merkityksensä siitä, miten se ohjaa käytännön työtä. Palkitut teot osoittavat, että yhteisiä tavoitteita viedään Oma Hämeessä määrätietoisesti osaksi palveluja. Samalla hyvät toimintamallit voidaan tunnistaa, jakaa ja ottaa käyttöön laajemmin, Ala-Kokko sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mia HaapanenomavalvontapäällikköPuh:050 563 7414mia.haapanen@omahame.fi
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