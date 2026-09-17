Virta tuoreista kaivospaljastuksista: Orpon hallituksen käsissä historiallinen ennakkotapaus – avaako Suomi ovet kansainvälisille kaivosjäteille myös luonnonsuojelualueilla
18.9.2026 13:27:03 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan ympäristöjärjestöjen tuore paljastus osoittaa, että Orpon hallituksen käsissä on historiallinen ennakkotapaus siitä, onko luonnonsuojelualueilla Suomessa enää arvoa. Hän vaatii hallitusta lupaamaan, ettei Viiankiaavan kaivoshankkeelle anneta poikkeuslupaa.
Yle uutisoi tänään Suomen Luonnonsuojeluliiton havainnosta, jonka mukaan yli kymmenen kaivosyhtiötä havittelee Natura-suojeltujen alueiden luonnovaroja eri puolilla Suomea. Tiedot ovat peräisin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.
– Orpon hallitus antaa kaivosyhtiöiden malminetsintöjen jatkua jopa arvokkaimmilla suojelualueillamme puuttumatta asiaan millään tavalla. Tämä kertoo karulla tavalla siitä, kenen puolella hallitus todella seisoo, kun luonto ja kaivosyhtiöiden edut ovat vastakkain. Vihreät kieltäisi tällaisen toiminnan lailla, Virta sanoo.
Hän pitää hallituksen pöydällä yhä olevaa Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura-poikkeuslupahakemusta historiallisena ennakkotapauksena. Virran mukaan poikkeuksen hyväksyminen johtaisi pahimmillaan siihen, että luonnonsuojelualueilla ei käytännössä olisi enää Suomessa arvoa tai suojaa.
– Vetoan ympäristöministeri Multalaan ja pääministeri Orpoon: älkää romuttako suomalaisen luonnon turvaa. Älkää myöntäkö poikkeuslupia kaivosjäteille. Kertokaa suomalaisille, että suojeltua luontoamme ei voi uhrata kansainvälisille suuryrityksille, olivat ne sitten kaivoksia tai datakeskuksia, Virta paluttaa.
Virran mukaan viime päivien uutiset hallitsemattomalta tuntuvasta datakeskus- ja kaivoshankkeiden ryppäästä muodostavat kokonaisuuden. Aiemmin tällä viikolla Virta kritisoi teknojätti Googlen datakeskustyömaalla tapahtuneita epäiltyjä laittomia hakkuita.
– Jos luonnonsuojelualueelle saa hallituksen luvalla perustaa yhden kaivoksen Viiankiaavalla, ovat seuraavat toimijat, olivat ne kaivoksia tai datakeskuksia jo jonossa omien hakemustensa kanssa. Jos Vihreät eivät ole hallituksessa näitä hakemuksia torppaamassa ja ovi poikkeuksille on jo avattu, onko luonnonsuojelupäätöksillä tässä maassa enää mitään arvoa? Virta päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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