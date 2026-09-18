Onkilahden puisto kehittyy: luontopolun viereen rakennetaan ulkoluokka

Ulkoluokka toimii inklusiivisena kohtaamispaikkana luonnossa

Valmistuttuaan eri ryhmät voivat käyttää ulkoluokkaa drop-in-periaatteella. Tila soveltuu esimerkiksi eri ikäryhmien ulko- ja luonto-opetukseen, sillä alueella voi tarkkailla luonnon lajistoa sen omassa ympäristössä. Lisäksi alueella on runsaasti lähiluontoa esitteleviä opastauluja. Luokkaa voi hyödyntää myös muihin tarkoituksiin: se voi toimia esimerkiksi luonnonläheisenä kokoustilana.

Ulkoluokan suunnittelussa on pyritty siihen, että mahdollisimman moni ryhmä voisi hyödyntää tilaa. Siksi valmis luokka jakautuu kahteen osaan, mikä mahdollistaa sen samanaikaisen käytön kahdelle pienemmälle ryhmälle. Lisäksi esteettömät kulkuväylät ja istuinalueet varmistavat, että tila soveltuu kaikille käyttäjille.

Luonto on ulkoluokan toteutuksen keskiössä

Ulkoluokka toteutetaan ympäröivää luontoa kunnioittaen. Tilan keskelle rakennetaan kivipäällysteinen tasanne erilaiselle toiminnalle. Luokkaan tulee myös kivestä ja puusta valmistettuja istuimia.

Luontoa vaalitaan myös rakennusvaiheessa. Luonnonympäristöä säästetään esimerkiksi kaatamalla puita mahdollisimman vähän sekä minimoimalla maanmuokkausta.

Projekti valmistuu vuoden lopussa osana Onkilahden yleissuunnitelmaa

Ulkoluokka on osa Onkilahden yleissuunnitelmaa, ja sen rakennustyöt käynnistyivät syyskuun alussa pesimäaikojen jälkeen. Työt ovat alkaneet pohjatöillä ja jatkuvat kivi- ja kalusteasennuksilla. Ennen avaamista alue viimeistellään muun muassa kasvillisuudella.

Ulkoluokka rakennetaan viime vuonna valmistuneen luontopolun sisäpuolelle, polun kahden esteettömän sisäänkäynnin väliin. Alueella ei ole talvikunnossapitoa, joten ulkoluokka soveltuu parhaiten käytettäväksi lumettomana aikana.

Rakennustyöt vaikuttavat hetkellisesti luontopolun käyttöön

Konetöiden vuoksi luontopolulla on tällä hetkellä osittainen sulku, jonka arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Sulun aikana kulku Laivapuiston ja Paperisillan puolelta on suljettu. Luontopolulle pääsee kuitenkin Onkilahden puolella olevan kävely- ja pyörätien kautta. Näin ollen läpikulku polulla estyy, ja kulkijoiden on palattava takaisin samaa reittiä. Osaa luontopolusta voi kuitenkin käyttää normaalisti.