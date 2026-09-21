Merituulivoimahanke Ebban mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron YVA-menettely käynnistynyt
21.9.2026 09:15:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Metsähallitus on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Merituulivoimahanke Ebban mantereen sähkönsiirtoa koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.10.2026 saakka.
Metsähallitus suunnittelee Ebba-merituulivoimahanketta hallinnoimalleen Suomen yleiselle vesialueelle Perämerelle Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan alueelle yli 20 kilometrin etäisyydelle rannasta. Merituulivoimalat, merisähköasema ja merikaapelit rantaviivaan asti arvioidaan omassa YVA-menettelyssään.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
Merituulivoimahanke Ebban mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea voimajohdon toteutusvaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Voimajohtovaihtoehto SVE1 sijoittuu Raahen, SVE2 Raahen ja Pyhäjoen, ja SVE3 Pyhäjoen ja Kalajoen alueille. YVA-menettely sisältää kaapeleiden maihinnousun, rannan sähköasemat sekä ilmajohdot valtakunnan verkkoon.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot esitellään hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/ebba-merituulivoimahanke-voimajohto-yva.
YVA-ohjelma on nähtävillä 16.9.–15.10.2026
Kuulutus YVA-ohjelmasta on nähtävillä 15.10.2026 saakka Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/ebba-merituulivoimahanke-voimajohto-yva.
Kuulemisaikana YVA-ohjelma on painettuna selailuversiona nähtävillä myös Raahen kaupungintalolla ja kaupunginkirjastossa, Pyhäjoen kunnantalolla ja kunnankirjastossa sekä Kalajoen kaupungintalolla ja pääkirjastossa.
Tervetuloa hankkeen esittelytilaisuuteen
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 1.10.2026 kello 17.00–19.00 Pyhäjoen lukiolla (Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/ebba-merituulivoimahanke-voimajohto-yva.
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.10.2026
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.10.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/77171/2026
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/ebba-merituulivoimahanke-voimajohto-yva.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ympäristöasiantuntija Emma Salo, ympäristöosasto,
0295 255 647, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Metsähallitus:
projektipäällikkö, Hanna Tuominen, 040 648 5980, hanna.k.tuominen(a)metsa.fi
projektijohtaja Sami Piippo, 040 587 5428, sami.piippo(a)metsa.fi
YVA-konsultti, Sitowise Oy:
projektipäällikkö Timo Huhtinen, 040 542 5291, timo.huhtinen(a)sitowise.com
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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