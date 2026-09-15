Ampumahiihdon MM-kisat 2031 Ruotsin Östersundiin – Kontiolahden haku ei tällä kertaa tuottanut kisaisännyyttä
18.9.2026 17:48:52 EEST | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on myöntänyt vuoden 2031 ampumahiihdon MM-kisojen järjestämisoikeuden Ruotsin Östersundille.
Suomen Kontiolahti oli mukana hakemassa vuoden 2031 MM-kisojen järjestämisoikeutta yhdessä Ruotsin Östersundin kanssa. IBU kongressi päätti kisaisännyydestä perjantaina 18. syyskuuta Saksan Berchtesgadenissa.
”Onnittelemme Östersundia kisaisännyydestä. He ovat kokenut ja arvostettu ampumahiihdon tapahtumajärjestäjä, ja varmasti hyvät kisat on luvassa”, sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Jaakko Puurula.
”Meidän osaltamme hakuprosessi osoitti, että suomalaisella ampumahiihdolla on vahva tahtotila ja osaaminen järjestää kansainvälisiä suurtapahtumia. Vaikka kisat eivät tällä kertaa tule Kontiolahdelle, hakutyöstä jää paljon sellaista, jota voimme hyödyntää suomalaisen ampumahiihdon kehittämisessä myös jatkossa”, Puurula sanoo.
Kontiolahti jatkaa vahvaa tapahtumatyötä
Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015 sekä lukuisia maailmancupin kisoja. Viime vuosien tapahtumat ovat kehittäneet kilpailukeskusta, yleisökokemusta ja tapahtuman ympärille rakentuvaa yhteistyötä.
”Tulos luonnollisesti harmittaa. Hakemuksen eteen tehtiin paljon töitä ja saimme laajasti ihmiset ja organisaatiot mukaan yhteiseen tavoitteeseen. Tästä osoituksena on 10 000 ennakkoon myytyä ehdollista kisalippua. Samalla voimme olla ylpeitä siitä, mitä saimme yhdessä aikaan”, sanoo Kontiolahden maailmancup-tapahtumien johtaja Sami Leinonen.
”Kontiolahden vahvuudet eivät katoa tämän päätöksen myötä. Meillä on toimiva kilpailuorganisaatio, aktiivinen yleisö, vahva talkoolaisjoukko ja pitkä kokemus kansainvälisistä tapahtumista. Näiden päälle on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa”, Leinonen jatkaa.
Hakuprosessista jää vahva pohja tulevaan
Vuoden 2031 MM-kisahakemuksessa Kontiolahti nosti esiin erityisesti tapahtuman pitkäaikaiset vaikutukset ampumahiihdon näkyvyyteen, fanipohjan kasvattamiseen, harrastajamääriin sekä Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen kansainväliseen näkyvyyteen.
Hakuprosessin aikana Suomen hanke kokosi laajan yhteistyöverkoston urheilun, julkisen sektorin, elinkeinoelämän, matkailun, koulutuksen ja tutkimuksen parista. Myös Kontiolahden viime vuosien maailmancup-tapahtumat ovat osoittaneet, että alueella on vahva yleisöpohja ja kyky rakentaa kansainvälisiä tapahtumia yhdessä.
”Maaliskuun maailmancup näytti jälleen, kuinka vahva ampumahiihtoyhteisö täällä on. Täysiä katsomoita, hyvä tunnelma ja laaja yhteistyö eivät synny itsestään. Siitä meidän kannattaa pitää kiinni myös tästä päätöksestä eteenpäin”, Leinonen sanoo.
Katse eteenpäin
Kontiolahti jatkaa kansainvälisten ampumahiihdon tapahtumien järjestämistä ja tapahtumapaikan kehittämistä. MM-hakuprosessin aikana syntynyt yhteistyöverkosto tarjoaa pohjan myös tulevalle yhteistyölle.
”Kontiolahti tulee jatkossakin olemaan yksi ampumahiihdon kansainvälisistä keskuksista. Nyt käännämme katseen seuraaviin kilpailuihin ja siihen, miten voimme niiden kautta viedä tapahtumia jälleen eteenpäin”, Leinonen päättää.
Seuraavaksi katse kääntyy ampumahiihdon maailmancupin kauteen, joka alkaa Kontiolahdelta 26.-29.11.2026
INFO: Ampumahiihdon MM-kisat
- Vuoden 2031 MM-kisat järjestetään Ruotsin Östersundissa.
- Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015.
- Vuonna 1990 Kontiolahdella järjestettiin miesten viestin maailmanmestaruuskilpailu.
- Kontiolahti on järjestänyt lukuisia ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuja.
- Ampumahiihdon maailmancup alkaa Kontiolahdelta 26.-29.11.2026
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Yhteyshenkilöt
Jarno LautamattiPääsihteeriAmpumahiihdon maailmancup KontiolahtiPuh:+358 43 218 0573jarno@kontiolahtibiathlon.com
Matilda SuhonenViestintäpäällikköSuomen AmpumahiihtoliittoPuh:+358 40 4889128matilda.suhonen@biathlon.fi
Sami LeinonenTapahtumajohtajaAmpumahiihdon maailmancup KontiolahtiPuh:+358 50 557 8003sami@kontiolahtibiathlon.com
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 26.-29.11.2026 ja 8.-12.12.2027.
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