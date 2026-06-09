Suomen melonta- ja soutuliitto ry

Joel Naukkarinen uusi Euroopan mestaruutensa rannikkosoudun kestävyysmatkalla – Eeva Karppiselle EM-pronssia

18.9.2026 14:39:46 EEST | Suomen melonta- ja soutuliitto ry | Tiedote

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Suomalaiset saavuttivat perjantaina aamupäivällä kaksi mitalia rannikkosoudun kestävyysmatkojen EM-kilpailuissa La Líneassa Espanjassa. Joel Naukkarinen voitti miesten yksikön Euroopan mestaruuden ja uusi viime vuonna saavuttamansa EM-kullan. Eeva Karppinen souti naisten yksikössä EM-pronssille.

Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz

Naukkarinen voitti miesten yksikön kuuden kilometrin kilpailun ajalla 26.27,29. Hopealle sijoittui Alankomaiden Amos Keijser ajalla 26.34,43, joten Naukkarisen voittomarginaaliksi tuli 7,14 sekuntia. Pronssille souti Espanjan Salvador Diaz Moreno ajalla 27.03,18.

Naisten yksikössä Karppinen saavutti EM-pronssia ajalla 29.54,94. Euroopan mestaruuden voitti Itävallan Magdalena Lobnig ajalla 29.29,33 ja hopealle sijoittui Ukrainan Kateryna Dudchenko ajalla 29.44,21.

Naukkariselle toinen EM-mitali kahdessa päivässä

Euroopan mestaruus on Naukkariselle jo toinen mitali La Línean EM-kilpailuista. Torstaina hän saavutti EM-hopean rantasprintissä, joka oli Suomen ensimmäinen EM-mitali lajissa. Vuoden 2025 EM-kilpailuissa Naukkarinen sijoittui rantasprintissä sijalle 12, kun nyt hän nousi EM-finaaliin ja toiselle sijalle. Nousu Euroopan kärkeen on lupaava askel kohti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisia, joissa rantasprintti on ensimmäistä kertaa mukana olympiaohjelmassa.

"Hyvä vire jatkuu. Olen tutkinut väsymystä ja jaksamista väitöskirjassani myös tutkijan silmin, ja tällaisessa kisarupeamassa palautumisella on todella suuri merkitys", Naukkarinen sanoo.

Rantasprintistä kestävyysmatkalle

Rantasprintti ja kestävyysmatka ovat rannikkosoudun kaksi erilaista kilpailumuotoa. Rantasprintti on lyhyt ja vauhdikas kilpailu, johon kuuluu soudun lisäksi juoksua rannalla. Kestävyysmatkalla soudetaan pidempi rata avomerellä poijujen ympäri. La Línean aikuisten finaalimatka on kuusi kilometriä.

Rantasprintti tulee olympiaohjelmaan ensimmäistä kertaa Los Angelesissa vuonna 2028. Kestävyysmatka ei kuulu olympiaohjelmaan.

Naukkarinen ja Karppinen puolustavat vielä yhdessä Euroopan mestaruuttaan

Naukkarinen ja Karppinen soutavat perjantaina iltapäivällä vielä sekakaksikon kestävyysmatkan finaalissa, johon he lähtevät hallitsevina Euroopan mestareina. Finaali alkaa klo 14.50 paikallista aikaa eli klo 15.50 Suomen aikaa.

Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä World Rowingin YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/@worldrowingofficial

Avainsanat

suomen melonta- ja soutuliitto ry

Yhteyshenkilöt

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Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz
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Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kilpailut. Kuva: Bálint Czúcz
Lataa

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Suomen Melonta- ja Soutuliitto

Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä tukea niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Tavoitteemme on parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiemme avulla.

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Rantasprintin MM-mitaleita ratkotaan torstaista sunnuntaihin Turkin Antalyassa, jossa kilpailee kuusi suomalaista. Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen kilpailevat kaksikossa, Naukkarinen miesten yksikössä ja naisten yksikössä Tiia-Maria Rauttola. Juniorien sarjoissa kilpailevat Kasper Salmi ja Anni Rohila kaksikossa sekä Salmi poikien yksikössä ja Ilona Mäkelä tyttöjen yksikössä.

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