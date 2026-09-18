Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimus kartoittaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön kokemuksia työstä ja johtamisesta

21.9.2026 09:38:00 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat tutkineet ammatillisen koulutuksen henkilöstön kokemuksia johtamisesta, arvostuksesta, työyhteisöstä, hyvinvoinnista ja työn rakenteellisista reunaehdoista. Tutkimukseen osallistui 79 ammatillista oppilaitosta, ja vastauksia kertyi yhteensä 1651.

Viisi opiskelijaa kävelemässä kauppakeskus Triplassa. Kuva: Haaga-Helia.
Tutkimus aloittaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön työtä käsittelevän pitkittäistutkimuksen.

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Suurimpina muutoksia ovat olleet ammatillisen koulutuksen reformi vuonna 2018 sekä oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden laajeneminen toisella asteelle vuonna 2020.

- Ammatillinen koulutus on ollut monien muutosten keskellä jo pitkään. On tärkeää tutkia, miten henkilöstö tämän kaiken kokee, Haaga-Helian yliopettaja Olli Vesterinen sanoo.

Johtaminen muutosten keskellä

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa henkilöstön kokemuksia johtamisesta ja pedagogiikan merkityksestä osana johtamista. Muutokset edellyttävät pedagogiselta johtamiselta kyvykkyyttä, kun sen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista, koko yhteisön hyvinvointia ja koulutuksen laatua.

Pedagoginen johtaminen jakaa henkilöstön näkemyksiä. Vain noin puolet vastaajista koki, että pedagogiikka ohjaa oppilaitoksen johtamista.

- Ammatillisen koulutuksen muutokset ja niiden mukana tullut epävarmuus ovat tehneet johtamistyöstä vaativaa. Osaavalla pedagogisella johtamisella ei ainoastaan mahdollisteta laatua, vaan myös hyvinvointia, Haaga-Helian lehtori Jenniina Bies-Wikgren kiteyttää.

Ammatillisesta koulutuksesta kuuluu myös hyviä uutisia. Suurin osa henkilöstöstä kokee, että heidän työtään arvostetaan niin työyhteisössä kuin yhteiskunnassa. Henkilöstö luottaa omaan osaamiseensa ja yhteistyösuhteet ovat vahvoja.

Tutkimus käynnistää osaAMISta-pitkittäistutkimuksen, josta vastuussa ovat Haaga-Helian VE-RDI-tutkimusryhmä ja OAJ. Aineisto kerättiin vuoden 2026 tammi- ja helmikuun aikana valtakunnallisella kyselyllä. Kyselyyn vastanneista 80 % oli opettajia, kouluttajia ja lehtoreita.

Jos haluat tutustua tutkimukseen, laita viestiä osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi.

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