Hyvinvointi syntyy sukupolvien yhteistyöllä

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kehottaa ottamaan eläkeläisväestön vahvasti mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tähän päästään varmistamalla eläkeläisten toimeentulo ja palvelut, lisäämällä osallisuutta ja estämällä syrjäytymistä.

”Kasvavassa eläkeläisväestössä on suuri mahdollisuus aktiivisina yhteiskunnan jäseninä, vapaaehtoistyön ja hoivan tekijöinä, työvoimana ja ostovoimaisina kuluttajina. Eläkeläisväestöä ei tule nähdä kustannusten lisääjänä vaan kasvun lähteenä”, todetaan EETUn eduskuntavaalitavoitteissa jotka julkistettiin 18. syyskuuta EETUn 20-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä.

EETU huomauttaa, että eläkkeiden tai eläkeindeksien heikentäminen tai verotuksen kiristäminen vaikuttaisi kielteisesti suureen joukkoon ikääntyneitä ja toimeentulovaikeuksissa kamppailevia ihmisiä.

”Työeläkejärjestelmää on juuri tasapainotettu parempia sijoitustuottoja hakemalla ja rahastointia lisäämällä. Järjestelmän avaaminen valtiontalouden paikkaamiseksi heikentäisi kansalaisten luottamusta.”

”Myös nuoremmat sukupolvet tarvitsevat luottamuksen siihen, että eläkejärjestelmä takaa kaikille säällisen eläkkeen. Usealla työssäkäyvällä on katkonainen työura ja siksi pieni työeläkekertymä: pätkätyöläisillä, lasten ja omaisten hoitajilla, itsensä työllistäjillä, luovan alan työntekijöillä ja maahanmuuttajilla.”

EETU toteaa myös, että ihmisten luottamus sote-palveluihin on palautettava.

”Resursseja, palvelutarjontaa ja ennakoitavuutta on parannettava sitä mukaa kun ikääntyneiden määrä ja hoivan tarve kasvavat. On tärkeää huomata, että toimivat ja riittävät sote-palvelut myös lisäävät tehokkuutta muualla kansantaloudessa.”

EETUn vaalitavoitteissa korostetaan myös ikäystävällisyyttä ikäsyrjinnän sijaan ja hyvää elinympäristöä ikääntymisen tukena.

”Ottamalla ihmisten ikääntyminen huomioon elinympäristössä ja asumisessa, liikenteessä ja palveluiden sijoittamisessa luodaan hyvää, turvallista ja monisukupolvista yhteiskuntaa. Ikääntyneitä ei tule syrjäyttää palveluista ja päätöksenteosta liian nopealla ja yksipuolisella digitalisaatiolla.”

”Eläkeläisten tekemällä omaishoivatyöllä ja järjestötoiminnalla on merkitystä yhteiskunnan vakaan kehityksen, palveluiden riittävyyden, kriisinkestävyyden ja varautumisen kannalta”, EETU toteaa.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on reilut 250 000. Vuonna 2026 puheenjohtajajärjestönä toimii Eläkeläiset ry.