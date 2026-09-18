Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päällystystyöt viikolla 39

Viikolla 39 päällystyskohteena olevia teitä:

vt 8 Tuorila – Lauttijärventie, Merikarvia

mt 41 Virttaa – Vampula, Huittinen, yötyö, jatkuu

mt 43 Laitila länsi, Laitila

mt 261 Vt 23 – Palokoski, Kankaanpää & Jämijärvi, jatkuu

mt 2700 Honkajoen keskusta, jatkuu

mt 1893 Lietsala – Masku, Masku

mt 1900 Lemu, Masku, jatkuu

mt 12139 Rymättylän taajama, Naantali

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osa kohteista toteutetaan kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824