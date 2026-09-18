Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päällystystyöt viikolla 39
18.9.2026 14:31:29 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 39 Varsinais-Suomessa päällystystöitä tehdään Laitilassa, Loimaalla, Naantalissa ja Maskussa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Huittisissa, Jämijärvellä, Honkajoella, Kankaanpäässä ja Merikarvialla.
Viikolla 39 päällystyskohteena olevia teitä:
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vt 8 Tuorila – Lauttijärventie, Merikarvia
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mt 41 Virttaa – Vampula, Huittinen, yötyö, jatkuu
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mt 43 Laitila länsi, Laitila
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mt 261 Vt 23 – Palokoski, Kankaanpää & Jämijärvi, jatkuu
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mt 2700 Honkajoen keskusta, jatkuu
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mt 1893 Lietsala – Masku, Masku
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mt 1900 Lemu, Masku, jatkuu
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mt 12139 Rymättylän taajama, Naantali
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osa kohteista toteutetaan kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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