Kuusamoon suunnitellaan uutta rajavartioasemaa – Rajavartiolaitos hyväksyi hankesuunnitelman
23.9.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos suunnittelevat uuden rajavartioaseman rakentamista Kuusamoon Rajamiehenladulle. Uusi rajavartioasema kokoaisi Kainuun rajavartioston Kuusamon ja Kortesalmen toiminnot yhteisiin tiloihin. Hankesuunnitelma on valmistunut, ja alustavan aikataulun mukaan uudet tilat voisivat valmistua alkuvuodesta 2030.
Uuden rajavartioaseman hankesuunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2026 ja valmistui kesäkuussa. Hankesuunnittelu ei koske Kuusamon kansainvälistä rajanylityspaikkaa.
Kuusamon uuden rajavartioaseman hanke etenee seuraavaksi suunnittelijoiden kilpailutukseen ja sen jälkeen ehdotus- ja yleissuunnitteluun. Uuden tontin asemakaavan muutos on parhaillaan vireillä.
Hankkeen toteuttamista koskevat päätökset on tarkoitus tehdä alkusyksyllä 2027, minkä jälkeen rakentaminen voisi alkaa kesällä 2028. Alustavan aikataulun mukaan hanke valmistuu tammikuussa 2030, ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyy keväällä 2030.
Aikaisempi tiedote: https://raja.fi/-/kuusamoon-suunnitellaan-uutta-rajavartioasemaa
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Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt, Jouni Leinonen, asiakaspäällikkö, puh. 040 058 6968, jouni.leinonen@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt, Juha Keränen, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 541 6143, juha.keranen@senaatti.fi
Kainuun rajavartiosto, Tomi Tirkkonen, apulaiskomentaja, puh. 0295 424 002, tomi.tirkkonen@raja.fi
Tiedotteen lähettäjä:
Senaatti-konsernin viestintä, Hanna Kumpula, tiedottaja, hanna.kumpula@senaatti.fi, puh. 040 669 5549
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Senaatti
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