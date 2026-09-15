Työpaikkailmoittelu lisääntynyt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella, kasvua etenkin rakennusalalla
22.9.2026 08:00:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli elokuun lopussa 30 474 työtöntä työnhakijaa. Maakunnittain työttömänä oli Etelä-Karjalassa 7 394 henkilöä, Kymenlaaksossa 9 437 ja Päijät-Hämeessä 13 643 henkilöä.
Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna Etelä-Karjalassa 548, Kymenlaaksossa 384 ja Päijät-Hämeen maakunnassa 575 henkilöä. Työttömyysaste Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella oli 13,9 %. Etelä-Karjalassa työttömyysaste oli 13,3 %, Kymenlaaksossa 13,4 % ja Päijät-Hämeessä 14,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella elokuun aikana 1 681 kappaletta, se on 164 uutta avointa työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.
Etelä-Karjala
Etelä-Karjalassa oli elokuun 2026 lopussa 7394 työtöntä. Työttömien määrä kasvoi yhdeksän prosenttia verrattuna vuodentakaiseen (+637 hlöä). Valtakunnallisesti työttömyys kasvoi vähemmän (+6 %). Lomautettuna Etelä-Karjalassa oli 548 henkilöä, mikä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten (+112 hlöä, +26 %). Lomautukset lisääntyivät myös heinäkuuhun verrattuna. Maakunnan työttömyysaste oli 13,3 % eli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin valtakunnallisesti.
Etelä-Karjalan kunnista työttömyys laski vuodentakaisesta vain Taipalsaarella. Lemin, Luumäen, Parikkalan, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren työttömyysasteet olivat alle maan keskiarvon. Maakunnan kunnista korkein työttömyysaste oli Imatralla (16,4 %). Lappeenrannan seudulla oli elokuussa 5077 työtöntä, Imatran seudulla 2317. Työttömyys lisääntyi Imatran seudulla suhteellisesti enemmän kuin Lappeenrannan seudulla.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi Etelä-Karjalassa selvästi enemmän kuin työttömyys keskimäärin. Nuoria oli elokuussa työttömänä 905, ja kasvua vuodentakaisesta oli 18 %. Yli 50-vuotiaiden työttömyys kasvoi Etelä-Karjalassa vuodentakaisesta kahdeksan prosenttia. Heitä oli työttömänä 2958.
Vähintään vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Karjalassa elokuussa 2184. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuodentakaisesta kolmella prosentilla. Pitkäaikaistyöttömyys on nyt laskenut jo useampana kuukautena putkeen. Ulkomaalaisten työttömien määrä oli noussut vuodentakaisesta (+7 %). Etelä-Karjalassa oli elokuussa 1035 ulkomaalaista työtöntä. Se on 14 % kaikista maakunnan työttömistä.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Etelä-Karjalassa elokuun aikana 381, valtaosa paikoista ilmoitettiin Lappeenrannan seudulle. Paikkailmoittelu väheni Imatran seudulla, mutta lisääntyi selvästi Lappeenrannan seudulla vuodentakaiseen verrattuna. Eniten uusia paikkoja ilmoitettiin seuraavissa tehtävissä: rakennusalan avustavat työntekijät, myyjät, toimisto- ja laitossiivoojat, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat sekä rakennussähköasentajat.
Kymenlaakso
Kymenlaaksossa oli elokuun 2026 lopussa 9437 työtöntä. Työttömien määrä kasvoi kolme prosenttia (+244 hlöä) verrattuna vuodentakaiseen. Valtakunnallisesti työttömyys lisääntyi kuusi prosenttia. Lomautettuna Kymenlaaksossa oli 384 henkilöä, mikä on 33 % vähemmän kuin vuosi sitten. Myös heinäkuuhun verrattuna lomautukset vähenivät. Maakunnan työttömyysaste oli 13,4 % eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin valtakunnallisesti.
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta lähes kaikissa kymenlaaksolaisissa kunnissa. Ainoastaan Pyhtäällä työttömien määrä laski. Maakunnan kunnista korkein työttömyysaste oli Kotkassa (15,1 %) ja matalin Pyhtäällä (9,5 %). Kouvolassa oli elokuussa 4497 työtöntä, Kotka-Haminan seudulla 4940. Työttömien määrä nousi Kotka-Haminan seudulla kolme prosenttia ja Kouvolassa kaksi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Nuorisotyöttömyys kasvoi Kymenlaaksossa enemmän kuin työttömyys keskimäärin. Nuoria alle 25-vuotiaita oli elokuussa työttömänä 1064, ja kasvua vuodentakaisesta oli 5 %. Yli 50-vuotiaiden työttömyys nousi vuodentakaisesta 2 %. Heitä oli Kymenlaaksossa työttömänä 3868.
Vähintään vuoden työttömänä olleita oli Kymenlaaksossa elokuussa 4082. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 12 %. Kovin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näyttää tasoittuneen. Ulkomaalaisten työttömien määrä oli noussut vuodentakaisesta 9 %. Kymenlaaksossa oli elokuussa 1219 ulkomaalaista työtöntä. Se on 13 % kaikista maakunnan työttömistä.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Kymenlaaksossa elokuun aikana 625. Suurin osa paikoista ilmoitettiin Kouvolaan, jossa työpaikkailmoittelu lisääntyi vuodentakaisesta. Kotka-Haminan seudulla paikkoja ilmoitettiin edellisvuoden elokuuta vähemmän. Työpaikkailmoittelu oli vilkasta erityisesti rakennusalalla. Eniten uusia paikkoja ilmoitettiin seuraavissa tehtävissä: rakennusalan avustavat työntekijät, betonirakentajat ja raudoittajat, rakennussähköasentajat, rakennuspuhdistajat ja nuohoojat sekä lähihoitajat.
Päijät-Häme
Päijät-Hämeessä oli elokuun lopussa 13 643 työtöntä työnhakijaa, mikä on 619 henkilöä (+5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys kasvoi eniten Orimattilassa (+11 %) sekä Lahdessa ja Hartolassa (+7 %), kun taas Padasjoella (-24 %) ja Sysmässä (-15 %) työttömyys väheni.
Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleita oli 6 458, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 3 683 ja yli viisi vuotta työttömänä olleita 897 henkilöä.
Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen elokuun lopun 14,6 prosentin työttömyysasteet olivat maakunnista korkeimmat. Seuraavaksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Pohjois-Karjalassa (14,3 %) ja Kymenlaaksossa (13,4 %). Koko maan työttömyysaste oli elokuun lopussa 12 prosenttia.
Kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski hieman edellisvuodesta. Eniten lomautettuja oli Lahdessa (365), Hollolassa (62) ja Orimattilassa (65).
Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 2 621 henkilöä, mikä nosti aktivointiasteen 16,1 prosenttiin. Aktivointiaste oli korkeampi kuin vuotta aiemmin.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kuntien työllisyyspalveluihin elokuussa 675 kappaletta. Eniten työpaikkoja oli tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistusalalla sekä palvelu- ja myyntitehtävissä. Ammateittain työpaikkoja oli eniten tarjolla rakennussähköasentajille, moottoriajoneuvojen asentajille ja korjaajille, lähihoitajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille sekä myyjille ja talonrakentajille.
Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen työnvälitystilastosta.
Tarkempaa tietoa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueen työllisyyskehityksestä löydät maakuntien työllisyyskatsauksista sekä yhteenvetotaulukoista.
Syyskuun työllisyyskatsaus julkaistaan 20.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- Yksikön päällikkö Mikko Hannula, 0295 029 247
- Ennakointiasiantuntija Edla Inkilä, 0295 029 395, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
- Suunnittelija Sari Teimola, 0295 025 101, Päijät-Häme
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi.
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