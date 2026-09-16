Veikkaus Oy

Lappeenrannassa meni kaikki väärin

18.9.2026 15:03:13 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lappeenrantalainen pelaaja onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelin torstain arvonnassa kaikki 12 arvottua numeroa väärin ja voitti 125 000 euroa.

Henkilö käyttää älypuhelinta, jossa näkyy sovellus avatuna.

Lappeenrantalainen pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkaus.fi:ssä. Yksikään arvottu numero ei löytynyt pelaajan rivistä, joten hän voitti pelin päävoiton 125 000 euroa.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.


Kaikki tai ei mitään -pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä

Päivämäärä
Voittosumma
Paikkakunta
17.9. 125 000,00 €  Lappeenranta
23.8. 125 000,00 €  Espoo
17.7. 125 000,00 €  Äänekoski
16.4. 125 000,00 €  Imatra
10.3. 125 000,00 €  Kouvola
12.2. 125 000,00 €  Espoo
23.1. 125 000,00 €  Ilomantsi

Kautta aikojen suurimmat Lappeenrantaan osuneet voitot top 10

Kunta
Vuosi
Kierros
Myyntipaikka, jos saatavilla
Peli
Voittosumma
Lappeenranta 2026 5 veikkaus.fi Eurojackpot  17 638 610 €
Lappeenranta 2018 51 Prisma Lappeenranta Viking Lotto 4 470 734 €
Lappeenranta 2015 36 veikkaus.fi Eurojackpot  3 963 985 €
Lappeenranta  2008 1 R-Kioski M. Korpela Lotto 3 876 376 €
Lappeenranta 2004 33 R-Kioski Saimaantie Lotto 3 496 186 €
Lappeenranta 2000 46  -  Lotto 2 522 498 €
Lappeenranta 2017 6 S-market Pallo Jokeri 2 000 000 €
Lappeenranta 2004 38  - Lotto 1 743 123 €
Lappeenranta 2007 12  - Viking Lotto 1 351 742 €
Lappeenranta 2010 27 R-Kioski Saimaantie Lotto 1 100 012 €

Lappeenrantaan osuneet suurvoitot kuluvana vuonna

Kunta
Vuosi
Kierros
Myyntipaikka
Peli
Voittosumma
Lappeenranta 2026 5 veikkaus.fi Eurojackpot 17 638 610 €
Lappeenranta 2026 23 Prisma Lappeenranta Eurojackpot 260 429 €
Lappeenranta 2026 36 veikkaus.fi Keno 200 000 €
Lappeenranta 2026 38 veikkaus.fi Kaikki tai ei mitään 125 000 €
Lappeenranta 2026 24 veikkaus.fi Eurojackpot 50 298 €
Lappeenranta 2026 3 Prisma Lappeenranta Viking Lotto 26 538 €
Lappeenranta 2026 21 veikkaus.fi Jokeri 20 000 €
Lappeenranta 2026 27 veikkaus.fi Keno 20 000 €

Avainsanat

Veikkauskaikki tai ei mitään

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ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

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Henkilö käyttää älypuhelinta, jossa näkyy sovellus avatuna.
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