Lappeenrannassa meni kaikki väärin

Lappeenrantalainen pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkaus.fi:ssä. Yksikään arvottu numero ei löytynyt pelaajan rivistä, joten hän voitti pelin päävoiton 125 000 euroa.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.



Kaikki tai ei mitään -pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä

Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta 17.9. 125 000,00 € Lappeenranta 23.8. 125 000,00 € Espoo 17.7. 125 000,00 € Äänekoski 16.4. 125 000,00 € Imatra 10.3. 125 000,00 € Kouvola 12.2. 125 000,00 € Espoo 23.1. 125 000,00 € Ilomantsi

Kautta aikojen suurimmat Lappeenrantaan osuneet voitot top 10

Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka, jos saatavilla Peli Voittosumma Lappeenranta 2026 5 veikkaus.fi Eurojackpot 17 638 610 € Lappeenranta 2018 51 Prisma Lappeenranta Viking Lotto 4 470 734 € Lappeenranta 2015 36 veikkaus.fi Eurojackpot 3 963 985 € Lappeenranta 2008 1 R-Kioski M. Korpela Lotto 3 876 376 € Lappeenranta 2004 33 R-Kioski Saimaantie Lotto 3 496 186 € Lappeenranta 2000 46 - Lotto 2 522 498 € Lappeenranta 2017 6 S-market Pallo Jokeri 2 000 000 € Lappeenranta 2004 38 - Lotto 1 743 123 € Lappeenranta 2007 12 - Viking Lotto 1 351 742 € Lappeenranta 2010 27 R-Kioski Saimaantie Lotto 1 100 012 €

Lappeenrantaan osuneet suurvoitot kuluvana vuonna