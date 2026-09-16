Lappeenrannassa meni kaikki väärin
18.9.2026 15:03:13 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lappeenrantalainen pelaaja onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelin torstain arvonnassa kaikki 12 arvottua numeroa väärin ja voitti 125 000 euroa.
Lappeenrantalainen pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkaus.fi:ssä. Yksikään arvottu numero ei löytynyt pelaajan rivistä, joten hän voitti pelin päävoiton 125 000 euroa.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Kaikki tai ei mitään -pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.
Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä
|
Päivämäärä
|
Voittosumma
|
Paikkakunta
|17.9.
|125 000,00 €
|Lappeenranta
|23.8.
|125 000,00 €
|Espoo
|17.7.
|125 000,00 €
|Äänekoski
|16.4.
|125 000,00 €
|Imatra
|10.3.
|125 000,00 €
|Kouvola
|12.2.
|125 000,00 €
|Espoo
|23.1.
|125 000,00 €
|Ilomantsi
Kautta aikojen suurimmat Lappeenrantaan osuneet voitot top 10
|
Kunta
|
Vuosi
|
Kierros
|
Myyntipaikka, jos saatavilla
|
Peli
|
Voittosumma
|Lappeenranta
|2026
|5
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|17 638 610 €
|Lappeenranta
|2018
|51
|Prisma Lappeenranta
|Viking Lotto
|4 470 734 €
|Lappeenranta
|2015
|36
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|3 963 985 €
|Lappeenranta
|2008
|1
|R-Kioski M. Korpela
|Lotto
|3 876 376 €
|Lappeenranta
|2004
|33
|R-Kioski Saimaantie
|Lotto
|3 496 186 €
|Lappeenranta
|2000
|46
|-
|Lotto
|2 522 498 €
|Lappeenranta
|2017
|6
|S-market Pallo
|Jokeri
|2 000 000 €
|Lappeenranta
|2004
|38
|-
|Lotto
|1 743 123 €
|Lappeenranta
|2007
|12
|-
|Viking Lotto
|1 351 742 €
|Lappeenranta
|2010
|27
|R-Kioski Saimaantie
|Lotto
|1 100 012 €
Lappeenrantaan osuneet suurvoitot kuluvana vuonna
|
Kunta
|
Vuosi
|
Kierros
|
Myyntipaikka
|
Peli
|
Voittosumma
|Lappeenranta
|2026
|5
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|17 638 610 €
|Lappeenranta
|2026
|23
|Prisma Lappeenranta
|Eurojackpot
|260 429 €
|Lappeenranta
|2026
|36
|veikkaus.fi
|Keno
|200 000 €
|Lappeenranta
|2026
|38
|veikkaus.fi
|Kaikki tai ei mitään
|125 000 €
|Lappeenranta
|2026
|24
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|50 298 €
|Lappeenranta
|2026
|3
|Prisma Lappeenranta
|Viking Lotto
|26 538 €
|Lappeenranta
|2026
|21
|veikkaus.fi
|Jokeri
|20 000 €
|Lappeenranta
|2026
|27
|veikkaus.fi
|Keno
|20 000 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Saloon muhkea voitto Kenosta16.9.2026 13:57:14 EEST | Tiedote
Salossa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 200 000 euron suurvoiton.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 59 miljoonaa15.9.2026 22:37:04 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on 59 miljoonan euron potti. Suomalaisporukalle osui yli 200 000 euron voitto.
Tuore raumalainen Milli-miljonääri: ”Luulin sen olevan virhe”15.9.2026 10:54:27 EEST | Tiedote
Perjantaina 28.8. Milli-pelin arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla raumalainen nainen voitti miljoonan euron päävoiton. Tuore miljonääri luuli täysosumaa ensin virheeksi.
Porvoossa pelattu Keno-rivi toi mukavan 225 000 euron voiton14.9.2026 14:52:50 EEST | Tiedote
Porvoossa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 225 000 euron suurvoiton.
Kemiin 91 000 euron potti - Voitto tuli 20 euron rivillä Toto75-pelistä14.9.2026 10:24:06 EEST | Tiedote
Kemin Salessa pelattuun riviin osui lauantaina 91 252 euron Toto-pelivoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme