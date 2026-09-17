Kokoomuksen Kaunisto: Vihreidenkö mielestä Suomen pitäisi kinuta EU:lta vielä lisälupaa velkaantumiselle?

– Vihreidenkö mielestä Suomen pitäisi nyt kinuta EU:lta vielä lisälupaa velkaantumiselle? Brysselistä voidaan saada lupa ottaa enemmän velkaa, mutta ei sinne laskua voi lähettää. Sen maksavat suomalaiset itse, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan velkajarru kuulostaa tekniseltä, mutta kysymys on lopulta hyvin arkinen.

– Emme korjaa Suomen taloutta EU:n vuoksi. Teemme sen siksi, että meillä on tulevaisuudessakin varaa hyviin kouluihin, terveydenhuoltoon, turvallisuuteen ja ihmisarvoiseen vanhuuteen. Mitä enemmän rahaa menee velkojen korkoihin, sitä vähemmän sitä jää kaikkeen tähän, Kaunisto huomauttaa.

Kaunisto muistuttaa, että vihreät ovat itse sitoutuneet puolueiden yhteiseen tavoitteeseen Suomen velkaantumisen hillitsemisestä.

– Nyt otetaan poliitikoista mittaa. On helppo kannattaa vastuullista taloudenpitoa silloin, kun vaikeat päätökset ovat vielä vuosien päässä. Kun urakka konkretisoituu, ensimmäinen reaktio ei voi olla ulospääsyn etsiminen yhteisesti sovitusta, Kaunisto jyrähtää.

Kauniston mukaan puolueiden erot saavat näkyä siinä, miten Suomen talous laitetaan kuntoon.

– Kokoomuksen vastaus ei ole verottaa suomalaisia kierros kierrokselta enemmän. Tarvitsemme kasvua, työtä, uudistuksia ja julkisten menojen priorisointia. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että joissakin puolueissa alkaa tulla hiki, kun suomalaisille pitäisi turvata hyvä arki myös tulevina vuosina ja se vaatii vaikeita päätöksiä. Vihreät hakevat lisää liikkumavaraa velkaantumiseen, Harkimo vei Liike Nytin velkajarrusta ulos vasemmistoliiton seuraksi ja SDP:stä kritisoidaan joka toinen päivä velkajarrua, Kaunisto sanoo.

– Vihreiden, Liike Nytin ja SDP:n pitäisi vastata suomalaisille rehellisesti, kuinka paljon enemmän ne ovat valmiita käyttämään velkojen korkoihin ja kuinka paljon vähemmän silloin jää kouluihin, terveydenhuoltoon, turvallisuuteen ja vanhusten palveluihin, Kaunisto sanoo.