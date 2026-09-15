Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 22.9.2026

18.9.2026 15:23:36 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 22.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa laskutus- ja perintäohjeen muutoksia ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Avainsanat

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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