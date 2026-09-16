ABC-liikenneaseman uudistus alkaa Anjalankoskella

Uudistustyöt alkavat lokakuun puolivälissä Anjalankosken ABC:lla Kotkan valtatien varrella. Marketin ja ravintolan kalusteet ja ulkoasu päivitetään ABC-ketjun uusimman konseptin mukaisiksi. Lisäksi marketin valikoimaa uudistetaan ja siinä tullaan jatkossa painottamaan asiakkaiden suosikkituotteita ostodataan perustuen. Ravintolan tuotevalikoimaan ei tule merkittäviä muutoksia.

- On hienoa, että pääsemme nyt toteuttamaan pitkään toivotun uudistuksen asiakkaille ja henkilökunnalle. Viihtyisän miljöön lisäksi tuomme liikenneasemalle uusia digitaalisia ratkaisuja kuten pikakassat, jotka tuovat joustavuutta asiointiin perinteisen kassapalvelun rinnalle, kertoo KSO:lla ABC-ketjusta vastaava ryhmäpäällikkö Matti Jaatinen.

- Samalla pikakassalla voi maksaa kaikki ABC:n tuotteet ravintolan, kahvilan ja marketin puolelta. Uusi asiointitapa on tämän vuoden aikana tullut alueemme liikenneasemien asiakkaille tutuksi jo Kotkan Amiraalin ja Utin ABC:lta. Anjalankoskelle ne saadaan käyttöön marraskuun lopussa, Jaatinen lisää.

ABC Anjalankoski on avoinna normaalisti uudistustöiden ajan. Palveluiden ja tuotteiden saatavuudessa voi olla hetkittäin poikkeuksia, joista tiedotetaan erikseen liikennemyymälän Facebook-sivulla. Päiväkohtaiset tiedot löytyvät myös abcasemat.fi-verkkosivustolta ja ABC-mobiilista.

Liikenneaseman kokoustilat, minikabinetti ja 2 kokoushuonetta, säilyvät yritysten ja yhteisöjen käytössä myös jatkossa. Uudistustöiden aikana varattavissa on minikabinetti ja suurempi kokoustiloista.

ABC Anjalankosken palvelut

Tankkaus

Lataus

Autopesu

Ravintola

Market

Kokoustilat