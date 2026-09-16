ABC-liikenneaseman uudistus alkaa Anjalankoskella
21.9.2026 10:00:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote
Asiakastiloja koskeva päivitys tehdään loka-marraskuun aikana. Liikenneasema on avoinna normaalisti koko uudistuksen ajan.
Uudistustyöt alkavat lokakuun puolivälissä Anjalankosken ABC:lla Kotkan valtatien varrella. Marketin ja ravintolan kalusteet ja ulkoasu päivitetään ABC-ketjun uusimman konseptin mukaisiksi. Lisäksi marketin valikoimaa uudistetaan ja siinä tullaan jatkossa painottamaan asiakkaiden suosikkituotteita ostodataan perustuen. Ravintolan tuotevalikoimaan ei tule merkittäviä muutoksia.
- On hienoa, että pääsemme nyt toteuttamaan pitkään toivotun uudistuksen asiakkaille ja henkilökunnalle. Viihtyisän miljöön lisäksi tuomme liikenneasemalle uusia digitaalisia ratkaisuja kuten pikakassat, jotka tuovat joustavuutta asiointiin perinteisen kassapalvelun rinnalle, kertoo KSO:lla ABC-ketjusta vastaava ryhmäpäällikkö Matti Jaatinen.
- Samalla pikakassalla voi maksaa kaikki ABC:n tuotteet ravintolan, kahvilan ja marketin puolelta. Uusi asiointitapa on tämän vuoden aikana tullut alueemme liikenneasemien asiakkaille tutuksi jo Kotkan Amiraalin ja Utin ABC:lta. Anjalankoskelle ne saadaan käyttöön marraskuun lopussa, Jaatinen lisää.
ABC Anjalankoski on avoinna normaalisti uudistustöiden ajan. Palveluiden ja tuotteiden saatavuudessa voi olla hetkittäin poikkeuksia, joista tiedotetaan erikseen liikennemyymälän Facebook-sivulla. Päiväkohtaiset tiedot löytyvät myös abcasemat.fi-verkkosivustolta ja ABC-mobiilista.
Liikenneaseman kokoustilat, minikabinetti ja 2 kokoushuonetta, säilyvät yritysten ja yhteisöjen käytössä myös jatkossa. Uudistustöiden aikana varattavissa on minikabinetti ja suurempi kokoustiloista.
ABC Anjalankosken palvelut
Tankkaus
Lataus
Autopesu
Ravintola
Market
Kokoustilat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti JaatinenSale ja ABC-ryhmäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624017matti.jaatinen2@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
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