Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 22.9. kokouksen ennakkotiedote

Pelastustoimen tulevien vuosien palvelutasopäätös

Lautakunnalle esitellään esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2027–2030.

Palvelutasopäätöksessä määritellään, millä tasolla ja miten pelastustoimen palvelut järjestetään kaupungissa. Päätös perustuu kansalliseen, alueelliseen ja pelastustoimen omaan riskiarvioon, tarpeisiin ja lainsäädännön vaatimuksiin.

Palvelutasopäätöstä valmisteltaessa on kuultu myös helsinkiläisiä. Kerro kantasi -palvelussa kesällä 2026 toteutetussa kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat odottavat pelastustoimen palveluilta ja miten niitä tulisi kehittää.

Kaupunkilaisille palvelutasopäätös näkyy turvallisuutena ja varmuutena siitä, että apua saa tarvittaessa nopeasti häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Palvelutaso-päätöksellä varmistetaan, että pelastustoimen palvelut ja varautuminen vastaavat kaupungin muuttuvia tarpeita.

Palvelutasopäätös tukee myös Helsingin kaupunkistrategian ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelustrategian tavoitteita vahvistaa kaupungin turvallisuutta ja varautumista.

Lautakunta tekee palvelutasopäätöksestä esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisen päätöksen palvelutasopäätöksestä tekee kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa: pelastuskomentaja Jani Pitkänen, p. 09 310 30000, jani.pitkanen@hel.fi

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