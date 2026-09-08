Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 22.9. kokouksen ennakkotiedote

18.9.2026 15:57:34 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 22. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee muun muassa pelastustoimen palvelutasopäätöstä.

Pelastustoimen tulevien vuosien palvelutasopäätös

Lautakunnalle esitellään esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2027–2030.

Palvelutasopäätöksessä määritellään, millä tasolla ja miten pelastustoimen palvelut järjestetään kaupungissa. Päätös perustuu kansalliseen, alueelliseen ja pelastustoimen omaan riskiarvioon, tarpeisiin ja lainsäädännön vaatimuksiin.

Palvelutasopäätöstä valmisteltaessa on kuultu myös helsinkiläisiä. Kerro kantasi -palvelussa kesällä 2026 toteutetussa kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat odottavat pelastustoimen palveluilta ja miten niitä tulisi kehittää.

Kaupunkilaisille palvelutasopäätös näkyy turvallisuutena ja varmuutena siitä, että apua saa tarvittaessa nopeasti häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Palvelutaso-päätöksellä varmistetaan, että pelastustoimen palvelut ja varautuminen vastaavat kaupungin muuttuvia tarpeita.

Palvelutasopäätös tukee myös Helsingin kaupunkistrategian ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelustrategian tavoitteita vahvistaa kaupungin turvallisuutta ja varautumista.

Lautakunta tekee palvelutasopäätöksestä esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisen päätöksen palvelutasopäätöksestä tekee kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa: pelastuskomentaja Jani Pitkänen, p. 09 310 30000, jani.pitkanen@hel.fi

Linkit

  1. Kokouksen esityslista liitteineen
  2. Pelastustoimen palvelutasopäätös 2027–2030
  1. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

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