Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen uusivat rannikkosoudun kestävyysmatkan Euroopan mestaruutensa – Naukkariselle jo kolmas EM-mitali La Líneassa

Naukkarinen ja Karppinen voittivat kuuden kilometrin kilpailun ajalla 26.10,24. Hopealle soutivat Espanjan Marta de las Heras Jambrino ja Salvador Diaz Moreno ajalla 26.56,31, joten suomalaiskaksikon voittomarginaaliksi tuli 46,07 sekuntia. Pronssille sijoittuivat Espanjan Marta Paradas Fernandez ja Marcos Delgado Marquez ajalla 27.22,25.

Sekakaksikon mestaruus täydensi suomalaisittain upean perjantain rannikkosoudun EM-kilpailuissa. Naukkarinen voitti aiemmin päivällä miesten yksikön Euroopan mestaruuden ja Karppinen saavutti naisten yksikössä EM-pronssia.

Naukkarinen voitti miesten yksikön kuuden kilometrin kilpailun ajalla 26.27,29 ja uusi vuoden 2025 Euroopan mestaruutensa. Karppinen souti naisten yksikön EM-pronssille ajalla 29.54,94.

Naukkariselle kolme EM-mitalia kahdessa päivässä

Sekakaksikon mestaruuden myötä Naukkarinen on saavuttanut La Líneassa kahdessa päivässä kolme EM-mitalia: kaksi kultaa kestävyysmatkoilta ja hopean rantasprintistä.

Torstaina Naukkarinen saavutti EM-hopean rantasprintissä, joka oli hänen ensimmäinen EM-mitali lajissa. Vuoden 2025 EM-kilpailuissa Naukkarinen sijoittui rantasprintissä sijalle 12, ja nyt hän nousi EM-finaaliin ja toiselle sijalle. Nousu Euroopan kärkeen on vakuuttava askel kohti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisia, joissa rantasprintti on ensimmäistä kertaa mukana olympiaohjelmassa.

"Upea vire on päällä. Seuraava iso tavoite on kuukauden päästä Kiinassa MM-kilpailuissa, jonne lähden tästä nyt valmistautumaan", Naukkarinen sanoo.

Naukkarinen ja Karppinen puolustivat onnistuneesti mestaruuttaan

Naukkarinen ja Karppinen lähtivät sekakaksikon finaaliin hallitsevina Euroopan mestareina. Kaksikko voitti sekakaksikon kestävyysmatkan EM-kultaa myös vuonna 2025 Antalyassa Turkissa ja onnistui nyt uusimaan mestaruutensa La Líneassa.

Naukkarinen uusi perjantaina Euroopan mestaruutensa sekä miesten yksikössä että sekakaksikossa. Karppisen perjantain saldoksi tuli sekakaksikon EM-kulta ja naisten yksikön EM-pronssi.

"Olemme nostaneet perustasomme kansainväliseen kärkeen ja hyvien suoritusten taustalla on tiimin hioutunut toiminta", Karppinen kertoo kilpailupaikalta.

Rantasprintti ja kestävyysmatka rannikkosoudun kaksi kilpailumuotoa

Rantasprintti ja kestävyysmatka ovat rannikkosoudun kaksi erilaista kilpailumuotoa.

Rantasprintti on lyhyt ja vauhdikas kilpailu, johon kuuluu soudun lisäksi juoksua rannalla. Kestävyysmatkalla soudetaan pidempi rata avomerellä poijujen ympäri. La Línean finaalimatka on kuusi kilometriä.

Rantasprintti tulee olympiaohjelmaan ensimmäistä kertaa Los Angelesissa vuonna 2028. Kestävyysmatka ei kuulu olympiaohjelmaan.