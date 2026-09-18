Mio Advance -infuusioseteissä on tilapäisiä toimitusvaikeuksia
18.9.2026 16:25:30 EEST | Oma Häme | Uutinen
Insuliinipumppua käyttävät diabeetikot saavat hoitotarvikejakelusta korvaavan tuotteen.
Tämä uutinen koskee Medtronicin insuliinipumppua ja Mio Advance -infuusiosettejä käyttäviä diabeetikoita.
Mio Advance -infuusiosettien toimituksissa on valmistajasta johtuvia viivästyksiä. Tämän vuoksi Oma Hämeen hoitotarvikejakelusta ei tällä hetkellä pystytä toimittamaan Mio Advance -infuusiosettejä.
Valmistaja on tiedottanut toimitusvaikeuksista syyskuussa. Toimitusongelman kestosta ei ole tietoa.
Hoitotarvikejakelusta asiakkaille annetaan tilalle hoitavan tahon määrittelemä, vaihtoehtoinen tuote. Kotona olevat Mio Advance -infuusiosetit voi käyttää normaalisti loppuun.
Diabeteshoitajat soittavat asiakkaille, joita muutos koskee. Tarvittaessa asiakas voi olla itse yhteydessä omaan diabeteshoitajaansa. Täältä löydät diabeteshoitajien yhteystiedot
Jos korvaavan tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, esimerkiksi kanyyli ei pysy kiinni suunniteltua käyttöaikaa, tulee asiakkaan olla yhteydessä valmistajan, Medtronicin tuotetukeen numeroon 0800 164 064.
Lisätietoja medialle: osastonhoitaja Kati Luostarinen (kati.luostarinen(at)omahame.fi)
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