Mio Advance -infuusioseteissä on tilapäisiä toimitusvaikeuksia

Aluehallitus perehtyi valmistelussa oleviin asioihin syysseminaarissaan 17.9.2026 09:21:37 EEST | Uutinen

Aluehallitus kokoontui syyskauden seminaariinsa Tammelaan 10.–11. syyskuuta. Eerikkilän Urheiluopistolla pidetyn seminaarin tavoitteena oli vahvistaa aluehallituksen yhteistä tilannekuvaa, pohjustaa valmistelussa olevien asioiden käsittelyä sekä tukea tulevaa päätöksentekoa. Seminaarit ovat osa aluehallituksen työskentelyä. Niissä virkajohto esittelee valmistelussa olevien asioiden taustoja, vaihtoehtoja ja arvioituja vaikutuksia. Aluehallituksen jäsenet voivat perehtyä asioihin ennen varsinaista päätöksentekoa ja tuoda keskusteluun kysymyksiä ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää asioiden jatkovalmistelussa. – Seminaarissa syvensimme yhteistä tilannekuvaamme ja kirkastimme, mitkä kysymykset ovat tulevien päätösten kannalta olennaisia. Kun vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista keskustellaan jo valmisteluvaiheessa, pystymme tunnistamaan myös ne asiat, joista tarvitsemme lisää tietoa päätöksenteon tueksi. Samalla virkajohto saa valmisteluun aluehallituksen näkemyksiä ja kysymyksiä, san