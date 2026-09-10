Yleisradio Oy

Ampumahiihto jatkaa Ylen kanavilla ainakin vuoteen 2034 asti

18.9.2026 17:17:11 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

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Yle esittää ampumahiihdon MM-kisoja ja maailmancupeja ainakin vuoteen 2034 saakka.

Kuvassa keskellä ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen.
Kuvassa keskellä ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen. Tomi Hänninen / ChiliPictures

Suomalaiset talviurheilun ystävät saavat nauttia suosikkilajinsa kisatunnelmista pitkään ensi vuosikymmenelle saakka Euroopan yleisradioliitto EBUn ja kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBUn solmiman jatkosopimuksen myötä. Sopimukseen kuuluvat maailmancupin ja MM-kisojen oikeudet kausille 2030/31–2033/34. Yle näyttää siis ampumahiihdon MM-kisat vuosina 2027, 2028, 2029, 2031, 2032 ja 2033. 

“Ampumahiihto urheilulajina on noussut suureen suosioon menestyneiden suomalaisten kuten Kaisa Mäkäräisen ja Suvi Minkkisen myötä. Lajin kiinnostavuuden taustalla on lajin ja tv-tuotteen jatkuva kehittäminen tiiviissä yhteistyössä yleisradioyhtiöiden kanssa. On hienoa, että pääsemme jatkossakin näyttämään ampumahiihtoa Ylen kanavilla”, kommentoi Ylen urheilupäällikkö Joose Palonen.

“Ampumahiihtokokonaisuus on ollut meille merkittävä yhteistyö jo kauan. Olemme tosi tyytyväisiä hyvin toimineen kumppanuuden jatkumiseen myös siksi, että se varmistaa pitkää näkymää koko talvitarjonnallemme”, iloitsee Ylen urheiluoikeuksista vastaava päällikkö Riku Saaranluoma.

Yle näyttää kauden 2026/27 ampumahiihdon maailmancupin kaikki osakilpailut kanavillaan. Kausi avataan Kontiolahdella 26.11.2026 ja se päättyy Norjassa Holmenkollenilla 21.3.2027. Seuraavat ampumahiihdon MM-kisat järjestetään Viron Otepäässä 10.–21.2.2027. Kisat näkyvät niin ikään Ylen kanavilla.

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Yhteyshenkilöt

Joose Palonen, päätoimittaja, urheilu ja tapahtumat, Yle, joose.palonen@yle.fi
Riku Saaranluoma, urheiluoikeuksien päällikkö, Yle, riku.saaranluoma@yle.fi

Kuvat

Kuvassa keskellä ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen.
Kuvassa keskellä ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen.
Tomi Hänninen / ChiliPictures
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