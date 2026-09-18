Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Serbiaa vastaan (9.10.)
18.9.2026 17:01:01 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi saa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaansa Serbian Tampereella (9.10.) ja Stara Pazovassa (13.10.).
Helmarit kohtaa jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella Serbian. Suomi on jatkokarsinnoissa sijoittamaton joukkue, joten Helmarit aloittaa ensimmäisen kierroksen ja mahdollisen toisen kierroksen kotikentällä.
Serbia saapuu Suomen vieraaksi Tampereelle Tammelan Stadionille perjantaina 9. lokakuuta kello 18.30. Jälkimmäinen ottelu pelataan Stara Pazovassa tiistaina 13. lokakuuta kello 18.00 Suomen aikaa.
Media-akkreditointi Serbia-kotiotteluun on avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään sunnuntaina 4. lokakuuta.
Vierasottelun media-akkreditoinneista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot viestin lopussa).
Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Serbiaa vastaan (9.10.) >>
Mikäli Suomi voittaa kaksiosaisen otteluparin, marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella vastaan asettuu voittaja otteluparista Valko-Venäjä – Italia.
Jatkokarsintojen toisen kierroksen otteluparien seitsemän parhaiten sijoitettua voittajaa saa paikan Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Huonoiten sijoitetun voittajan pelit jatkuvat vielä maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan helmikuussa 2027.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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