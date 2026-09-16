Varhan potilastietojärjestelmässä lyhyt häiriö pe 18.9. - yksittäisten terveyskeskuskäyntien kirjaamisia hoidetaan ma 21.9.
18.9.2026 17:26:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varhan käyttämässä potilastietojärjestelmässä oli lyhyt tekninen häiriö iltapäivällä perjantaina 18. syyskuuta.
Joitakin terveyskeskusten vastaanottojen potilastietoja saattoi jäädä kirjautumatta ja joitain reseptikirjauksia puuttumaan perjantaina iltapäivällä asioineilta. Häiriö saattoi heijastua myös puhelinasioinnissa ja chat-palveluissa asioineille.
Puuttuvaksi jääneet kirjaukset ja reseptit valmistuvat viimeistään maanantaina 21. syyskuuta. Tilanne koskee yksittäisiä asiakkaita.
Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa tulee olla yhteydessä päivystykseen, puh. 116 117.
Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa.
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Yhteyshenkilöt
Jane MarttilaPalvelujohtaja, sote-keskuspalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 518 2792jane.marttila@varha.fi
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