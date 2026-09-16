Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan potilastietojärjestelmässä lyhyt häiriö pe 18.9. - yksittäisten terveyskeskuskäyntien kirjaamisia hoidetaan ma 21.9.

18.9.2026 17:26:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varhan käyttämässä potilastietojärjestelmässä oli lyhyt tekninen häiriö iltapäivällä perjantaina 18. syyskuuta.  

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Joitakin terveyskeskusten vastaanottojen potilastietoja saattoi jäädä kirjautumatta ja joitain reseptikirjauksia puuttumaan perjantaina iltapäivällä asioineilta. Häiriö saattoi heijastua myös puhelinasioinnissa ja chat-palveluissa asioineille.  

Puuttuvaksi jääneet kirjaukset ja reseptit valmistuvat viimeistään maanantaina 21. syyskuuta. Tilanne koskee yksittäisiä asiakkaita.  

Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa tulee olla yhteydessä päivystykseen, puh. 116 117.  

 Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa.  

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