Venäjä-kytkökset turkisalalla vahvistavat vaatimuksia turkisten tuontikiellosta EU:ssa
18.9.2026 19:00:46 EEST | Project 1882 | Tiedote
Euroopan komissio on hyväksynyt poikkeuksen, joka sallii venäläisten soopelinnahkojen tuonnin huolimatta pakotteista, jotka on asetettu Venäjälle sen Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena. Samaan aikaan on käynyt ilmi, että turkisteollisuuden EU-lobbauksessa on käytetty venäläiseen turkishuutokauppayhtiöön kytkeytyviä varoja. Project 1882 katsoo tämän korostavan tarvetta selkeälle turkisten tuontikiellolle.
Poikkeus otettiin käyttöön Italian ja Kreikan muotiteollisuuden pyynnöstä. Päätöstä on arvosteltu eettisin perustein sekä eläinten kärsimyksen että Ukrainan sodan jatkuvan rahoittamisen näkökulmasta.
”On erittäin huolestuttavaa, että EU sallii nyt kaupankäynnin venäläisillä turkiksilla. Tiedot turkisalan EU-lobbauksen Venäjä-kytköksistä luovat päätöksen ylle entistä synkemmän varjon. Odotan jäsenvaltioiden ryhtyvän välittömästi toimiin varmistaakseen, että EU peruu tämän poikkeuksen. Se paitsi kasvattaa Venäjän vientituloja myös perustuu eläinten valtavaan kärsimykseen”, sanoo Project 1882:n toiminnanjohtaja Benny Andersson.
Venäläisiä varoja käytetty EU-lobbaukseen
Aiemmin tänä kesänä kävi ilmi, että venäläisen turkishuutokauppayhtiön varoja oli käytetty lobbaamiseen turkiseläinten kasvatuksen jatkamiseksi EU:ssa sekä turkiskaupan jatkamiseksi Venäjän kanssa. Paljastukset osoittavat, että turkisalan toiminta Brysselissä on kytköksissä venäläisiin intresseihin. Tähän lukeutuvat myös pyrkimykset vastustaa Venäjän turkisvientiin vaikuttavia toimia.
Project 1882 vaatii EU:n laajuista turkisten tuontikieltoa
Samanaikaisesti EU:ssa jatketaan keskustelua turkistarhauksen ja turkisten tuonnin kieltämisestä menestyksekkään Fur Free Europe -kansalaisaloitteen seurauksena. Project 1882 vaatii aloitteen mukaisesti turkisten tuonnin täyskieltoa.
”Fur Free Europe -kampanjan saama valtava kannatus osoittaa, että ihmiset ovat valmiita jättämään turkisalan lopullisesti historiaan. Jotta tämä kärsimys todella saadaan loppumaan, EU:n on kiellettävä myös turkisten tuonti ja varmistettava, ettei eläimiin kohdistuva julmuus vain siirry sen rajojen ulkopuolelle”, sanoo Benny Andersson.
Keskeiset faktat
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EU on myöntänyt poikkeuksen, joka sallii venäläisten soopelinnahkojen tuonnin.
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Soopeleita kasvatetaan turkistarhoilla, minkä lisäksi niitä metsästetään luonnosta niiden turkkien vuoksi.
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Yhden turkistakin valmistamiseksi tapetaan noin 40 eläintä.
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Venäläiseen turkishuutokauppayhtiöön kytkeytyviä varoja on käytetty turkisalan lobbaustoimiin Brysselissä.
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EU harkitsee parhaillaan sekä turkistarhauksen että turkisten tuonnin kieltämistä Fur Free Europe –kansalaisaloitteen myötä.
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Enemmistö EU:n jäsenvaltioista on sisällyttänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä turkistarhauksesta luopumisen tai sen kieltämisen. Esimerkiksi Ruotsin odotetaan vievän asiaa koskevaa lakiesitystä eteenpäin myöhemmin tänä vuonna.
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Yhteyshenkilöt
Benny AnderssonToiminnanjohtajaProject 1882
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Aino MeriläinenYrityssuhteiden asiantuntijaProject 1882Puh:+46 7 649 264 49aino.merilainen@project1882.org
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Project 1882 tekee maailmanlaajuisesti työtä niiden eläinten hyväksi, jotka kärsivät kaikista eniten. Järjestö on ollut yksi Pohjoismaiden johtavista eläinoikeus- ja eläinsuojelutoimijoista vuodesta 1882 lähtien.
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