Venäjä-kytkökset turkisalalla vahvistavat vaatimuksia turkisten tuontikiellosta EU:ssa

Ylen aamu nosti turbokanojen hyvinvoinnin valtakunnalliseen keskusteluun 16.9.2026 11:23:02 EEST | Tiedote

Ylen aamu käsitteli keskiviikkona suomalaista broilerintuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Ohjelmassa hyödynnettiin taustamateriaalina Project 1882:n haltuunsa saamaa ja Helsingin Sanomien viime lauantaina julkaisemaa kuvamateriaalia suomalaisista turbokanoista. Valtakunnallisen julkisen palvelun median tarttuminen aiheeseen on merkittävä askel turbokanojen hyvinvointiin liittyvän keskustelun kannalta. Suomalaiset ovat viime vuosikymmenten aikana nähneet mainoksia ja markkinointia broilerintuotannosta, mutta harva on päässyt näkemään, millaista nopeasti kasvavien turbokanojen elämä tuotantohalleissa todellisuudessa on.