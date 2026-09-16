Oilers karkasi Hawksilta toisessa erässä
18.9.2026 20:57:33 EEST | Fliiga | Tiedote
Oilers nappasi toisen voittonsa F-liigan miesten sarjassa, kun se kaatoi kotonaan Hawksin selvästi 10-4.
Avausottelussaan EräViikingit kaatanut haastaja Hawks pysyi vielä avauserän hyvin mukana ja tasoitti kahdesti kotijoukkueen johdon. Emil Karkulowski kuittasi Aake Sorjosen poikkisyötöstä Waltteri Vesterisen avausmaalin, ja Felix Skand lapioi maalin edestä vastauksen Markus Salmen osumaan. Hyvin palloa liikuttaneiden helsinkiläisten loput yritykset kilpistyivät kuitenkin maajoukkuevahti Markus Laaksoon, ja erän puolivälissä Salmi jatkoi Oilersin kakkospallosta 3–2-taukojohtoon. Toisessa erässä Öljymiehet sitten repivät eroa. Elias Pekari, Oliver Sillanpää rystyltä ja Eetu Sorvali nakuttivat toisen tauon tilanteeksi jo 6-2. Päätösjaksolla Oilers komisteli tilanteeksi jo 10-2 ennen kuin Hawksin Justus Savolainen ja Leo Tiittala laukoivat viimeisellä kympillä lohdutuskavennukset.
F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla EräViikingit–Westend Indians ja O2-Jyväskylä–Jymy.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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