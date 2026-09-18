Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti jatkaa kasvuaan, Suomeen yli 200 000 euron voitto

18.9.2026 22:29:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin kierroksen 38 perjantaiarvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina tarjolla on noin 68 miljoonan euron potti.

Eurojackpotin kierroksen 38/2026 perjantaiarvonnan oikea rivi on 4, 25, 30, 32 ja 33 sekä tähtinumerot 4 ja 5. Kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa, joten ensi viikon tiistain potissa on noin 68 miljoonaa euroa.

Suomeen saatiin yksi 5+0 oikein tulos. Rovaniemeläinen sovelluspelaaja saa tuloksella 238 065,80 euroa. Onnea Rovaniemelle!

Slovakia, Espanja ja Tšekki olivat illan arvonnan onnekkaimmat maat 5+1 riveillä. Näillä osumilla voitti 703 562,40 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 4,17, 18, 27, 34 ja lisänumero 33. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 611 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 7 0 8 2 5 0 7. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittorivi on Reykjavik 57. Lomatonneja voitettiin 10 kappaletta.

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