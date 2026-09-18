Vihreiden Harjanne kritisoi puolustusministeri Häkkäsen Israel-vierailua: "Kuka tämän maan Israel-politiikkaa johtaa?"
19.9.2026 11:03:25 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtioneuvosto tiedotti puolustusministeri Häkkäsen vierailleen Lähi-Idässä 13.-18.9. Osana matkaa ministeri tapasi Israelin puolustusministeri Israel Katzin.
"Israelin puolustusministeri Katz on viimeksi pari viikkoa sitten vaatinut Gazan kaistan täyttä etnistä puhdistusta. Katz tunnetaan myös kansainvälisen oikeuden vastaisten siirtokuntien laajentamisen kannattajana ja halustaan romuttaa kahden valtion malli lopullisesti. Aiemmin ulkoministerinä hän julisti YK:n pääsihteerin ei-toivotuksi henkilöksi", Harjanne listaa.
"Pitäisi olla päivänselvää, ettei tällaisen päättäjän luo mennä ministeritapaamiselle. Se on moraalitonta ja käytännössähän puolustusministeri Häkkänen vetää mattoa alta Suomen ja EU:n ulkopolitiikalta", Harjanne ihmettelee.
Puolustusministerin vierailulla tutustuttiin puolustusteollisuuteen.
"Ymmärrän, että aiempien asehankintojen takia Suomen Israel-suhde on aidosti monimutkainen kysymys, mutta tällaiselle Israelin rikoksia erikseen näkyvästi legitimoivalle korkean tason poliittiselle toiminnalle ei ole mitään tarvetta, vaan päinvastoin", Harjanne toteaa.
Harjanne penää selvitystä hallituksen linjasta.
"Miksi puolustusministeri teki nyt tällaisen korkean profiilin vierailun? Miten tämä sopii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan? Kuka Israel-politiikkaa johtaa? Onko puolustusministerin vierailulla ja tapaamisella ulkoministerin, hallituksen ja tasavallan presidentin tuki?", Harjanne kysyy.
Harjanne katsoo, että joko hallituksen tai Häkkäsen luottamus pitäisi punnita eduskunnassa.
"Jos kyse on Häkkäsen sooloilusta, pitää siihen puuttua. Jos kyse on hallituksen harkitsemasta linjasta, pitää hallitus kaataa. Israelin rikosten peesaaminen sotii rajusti omaa ja suomalaisten enemmistön oikeudentajua vastaan", Harjanne päättää.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Hyrkkö: Talouden säännöt täytyy valjastaa ratkomaan Euroopan ja Suomen kohtalonkysymyksiä – ehdottaa uudistuksia EU:n velkasääntöihin18.9.2026 15:54:06 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän sekä valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esittää, että EU:n taloussääntöjen puolustuspoikkeamaa jatketaan myös vuoden 2028 jälkeen ja että energiapoikkeama laajennetaan koskemaan ympäristöturvallisuutta. Hyrkkö patistaa hallitusta aktiivisiin toimiin EU:ssa.
Virta tuoreista kaivospaljastuksista: Orpon hallituksen käsissä historiallinen ennakkotapaus – avaako Suomi ovet kansainvälisille kaivosjäteille myös luonnonsuojelualueilla18.9.2026 13:27:03 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan ympäristöjärjestöjen tuore paljastus osoittaa, että Orpon hallituksen käsissä on historiallinen ennakkotapaus siitä, onko luonnonsuojelualueilla Suomessa enää arvoa. Hän vaatii hallitusta lupaamaan, ettei Viiankiaavan kaivoshankkeelle anneta poikkeuslupaa.
Sofia Virta vaatii: Googlen datakeskustyömaan laittomat hakkuuepäilyt selvitettävä välittömästi17.9.2026 19:31:59 EEST | Tiedote
Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Googlen datakeskustyömailla epäillään toteutettaneen laittomia hakkuita Kajaanissa ja Muhoksella. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että Suomi on hereillä tilanteessa, jossa monikansallinen yhtiö uhkaa tuhota suomalaista luontoa.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta: Hallitus on epäonnistunut vastaamaan suomalaisten viljelijöiden hätään16.9.2026 15:36:33 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallitus ei ole kyennyt rakentamaan uskottavaa suunnitelmaa siitä, miten olosuhteet tuottaa ruokaa Suomessa kannattavasti, turvallisesti ja kestävästi turvataan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Vihreiden Tiina Elo jyrähtää broilerien kohtelusta: ”Tässä ei ole mitään laitonta ja se on ongelman ydin”14.9.2026 11:06:58 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina kuvamateriaalia kahdelta suomalaiselta broileritilalta. Kuvissa linnut eivät juuri mahdu liikkumaan ja kuolleita lintuja makaa elävien seassa. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan tämä on räikeässä ristiriidassa eläinten hyvinvointilain kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme