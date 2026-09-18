Vihreät - De Gröna

Vihreiden Harjanne kritisoi puolustusministeri Häkkäsen Israel-vierailua: "Kuka tämän maan Israel-politiikkaa johtaa?"

19.9.2026 11:03:25 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Valtioneuvosto tiedotti puolustusministeri Häkkäsen vierailleen Lähi-Idässä 13.-18.9. Osana matkaa ministeri tapasi Israelin puolustusministeri Israel Katzin.

"Israelin puolustusministeri Katz on viimeksi pari viikkoa sitten vaatinut Gazan kaistan täyttä etnistä puhdistusta. Katz tunnetaan myös kansainvälisen oikeuden vastaisten siirtokuntien laajentamisen kannattajana ja halustaan romuttaa kahden valtion malli lopullisesti. Aiemmin ulkoministerinä hän julisti YK:n pääsihteerin ei-toivotuksi henkilöksi", Harjanne listaa.

"Pitäisi olla päivänselvää, ettei tällaisen päättäjän luo mennä ministeritapaamiselle. Se on moraalitonta ja käytännössähän puolustusministeri Häkkänen vetää mattoa alta Suomen ja EU:n ulkopolitiikalta", Harjanne ihmettelee.

Puolustusministerin vierailulla tutustuttiin puolustusteollisuuteen.

"Ymmärrän, että aiempien asehankintojen takia Suomen Israel-suhde on aidosti monimutkainen kysymys, mutta tällaiselle Israelin rikoksia erikseen näkyvästi legitimoivalle korkean tason poliittiselle toiminnalle ei ole mitään tarvetta, vaan päinvastoin", Harjanne toteaa.

Harjanne penää selvitystä hallituksen linjasta.

"Miksi puolustusministeri teki nyt tällaisen korkean profiilin vierailun? Miten tämä sopii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan? Kuka Israel-politiikkaa johtaa? Onko puolustusministerin vierailulla ja tapaamisella ulkoministerin, hallituksen ja tasavallan presidentin tuki?", Harjanne kysyy.

Harjanne katsoo, että joko hallituksen tai Häkkäsen luottamus pitäisi punnita eduskunnassa.

"Jos kyse on Häkkäsen sooloilusta, pitää siihen puuttua. Jos kyse on hallituksen harkitsemasta linjasta, pitää hallitus kaataa. Israelin rikosten peesaaminen sotii rajusti omaa ja suomalaisten enemmistön oikeudentajua vastaan", Harjanne päättää.

Yhteyshenkilöt

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