SDP:n Seppo Eskelinen: Sähkön riittävyys vaatii ripeästi päättäväisiä toimia, myös datakeskusten kannettava vastuunsa

On täysin luonnollista, että taloudellisten haasteiden kanssa painivat kunnat ottavat ilolla vastaan uudet investoinnit, mutta samaan aikaan kenelläkään ei tunnu olevan kokonaiskuvaa siitä mitä ne sähköntuotannolle ja -verkollemme tarkoittavat. Siksi tarvitsemme pikaisesti rekisterin kaikista tulevista investoinneista, jotta vaikutukset ja tarpeet voidaan laajasti kartoittaa.

Uudet investoinnit tulevat lisäämään merkittävästi sähkönkulutusta ja monet asiantuntijat ovat varoitelleet nousevista hinnoista, mutta hallituksella ei näytä tämän osalta olevan mitään suunnitelmaa, vaan pääministeri tyytyy vain toistelemaan, että vaaraa ei ole.

– Nyt hallitus ummistaa kehitykseltä kokonaan silmänsä ja jättää tämänkin asian seuraavan hallituksen pöydälle. Ei näin voi tehdä kestävää energiapolitiikkaa, Eskelinen jatkaa.

Tulevat datakeskukset ovat merkittäviä sähkönkuluttajia ja siksi niiden on myös kannettava oma vastuunsa ja sitouduttava osallistumaan tuleviin energiainvestointeihin.

Samalla tulee panostaa uusiutuvan sähköntuotannon rakentamiseen sekä säätövoiman lisäämiseen, mutta myös pitää huolta, että koko maassa on riittävä kapasiteetti sähkönsiirrolle. Laajat investoinnit eivät synnyt hetkessä, joten toimeen tulee ryhtyä viipymättä.

– Aivan ensiksi olisi nopeasti luovuttava hallituksen ajamista uuden alueidenkäyttölain tuomista rajoitteista aurinko- ja tuulivoiman rakentamiselle. Nyt uhkana on, että erityisesti perussuomalaisten hellimä uudistus pysäyttää uudet investoinnit pitkäksi aikaa ja siihen meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa, Eskelinen peräänkuuluttaa.

– Kohtuuhintainen sähkö on elintärkeä kysymys niin arjen sujuvuuden, elinkeinoelämän kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Nyt tarvitaan laaja kokonaisnäkemys ja suunnitelma siitä, kuinka sähköntuotanto ja -jakelu voidaan kestävästi sekä oikeudenmukaisesti turvata, Eskelinen päättää.