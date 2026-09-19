Naisten futsalmaajoukkue nimetty EM-karsintojen Elite Roundille
19.9.2026 14:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Naisten futsalmaajoukkue on nimetty lokakuun alussa Portugalissa pelattavaan EM-karsintojen Elite Round -turnaukseen. Suomi kohtaa turnauksessa Tšekin, Hollannin ja Portugalin.
Suomi lähtee Elite Roundille tavoittelemaan paikkaa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Päävalmentaja Jaakko Laitisen mukaan kisapaikan tavoittelu on joukkueelle realistinen tavoite jo Portugalissa.
– Tähän ryhmään valituilla pelaajilla on täysin realistista tavoitella kisapaikkaa jo suoraan Portugalissa, ja sitä sekä minimitavoitteena lohkon kakkossijaa lähdetään sieltä hakemaan.
Lohkovoittajat ja kaksi parasta lohkokakkosta etenee suoraan EM-lopputurnaukseen. Kaksi heikointa lohkokakkosta pelaa playoffin kisapaikasta.
Suomen ottelut:
TO 8.10. Suomi–Tšekki
PE 9.10. Hollanti–Suomi
SU 11.10. Portugali–Suomi
Mahdolliset puhelinhaastattelupyynnöt voi esittää naisten futsalmaajoukkueen tiedottaja Elna Rikkiselle, yhteystiedot viestin lopussa.
Suomen joukkue EM-karsintojen Elite Roundilla:
Maalivahdit (3):
Ciia Hokkanen, PU-62
Emiilia Syvänen, - (harjoittelee Ilves FS:n miesten joukkueessa)
Helena Unkuri, Ilves FS
Kenttäpelaajat (12):
Stella Enwena, RaiFu
Hanna Halonen, HIFK FS
Anna-Kaisa Hannuksela, PaRi
Iina Heikkilä, PaRi
Matilda Herranen, PU-62
Emilia Jokisalo, Ilves FS
Sini Lauermaa, PaRi
Tiiu Lehtonen, RaiFu
Sandra Lind, HIFK FS
Dali Meller, HIFK FS
Cecilia Murtonen, PU-62
Senni Viren, RaiFu
Lisätiedot:
NAISTEN FUTSALMAAJOUKKUE
Elna Rikkinen, tiedottaja
044 990 9674
elna.rikkinen@palloliitto.fi
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