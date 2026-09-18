Kokoomuksen Lahdenperä haluaa yhtenäisen mittarin ammattikouluihin: Tutkinnon pitää taata osaaminen

– Ammattitutkinto ei saa olla pelkkä paperi. Kun nuori valmistuu sähköasentajaksi, koneistajaksi tai prosessinhoitajaksi, työnantajan pitää voida luottaa siihen, että tutkinnon mukana tulee myös työssä tarvittava osaaminen. Tästä riman pitää olla korkealla, Lahdenperä sanoo.

Lahdenperän mukaan kysymys ei ole vain koulutuspolitiikasta vaan Suomen teollisuuden kilpailukyvystä. Elintarviketeollisuudessa ammattiosaajien osuus työvoimasta on yli 70 prosenttia ja metsä- sekä kemianteollisuudessa noin puolet. Pelkästään nämä kolme teollisuudenalaa työllistävät suoraan yli 117 000 ihmistä.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tilanteeseen, jossa yritys etsii osaavaa työntekijää ja samaan aikaan koulusta valmistuu nuori, jolla ei ole työssä tarvittavia valmiuksia. Siinä häviävät kaikki: nuori, yritys ja Suomi.

Lahdenperä pitää välttämättömänä, että ammatillisessa koulutuksessa on riittävästi lähiopetusta, ohjausta ja tukea. Kokoomus on sitoutunut turvaamaan erityisesti oppivelvollisten riittävän lähiopetuksen.



Lahdenperän mukaan seuraavaksi on syytä keskustella myös siitä, miten osaamisen taso varmistetaan nykyistä yhdenmukaisemmin eri puolilla Suomea.

– Meidän pitää uskaltaa puhua myös vaatimustasosta. Olisi perusteltua selvittää yhteisten aineiden valtakunnallisen arvioinnin vahvistamista. Tutkinnon arvon kannalta on tärkeää, että osaamisen rima tarkoittaa samaa riippumatta siitä, missä päin Suomea opiskelee.