Kokoomuksen Lahdenperä haluaa yhtenäisen mittarin ammattikouluihin: Tutkinnon pitää taata osaaminen
19.9.2026 11:26:30 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Milla Lahdenperä vaatii ammatillisen koulutuksen vaatimustason vahvistamista. Lahdenperän mukaan tutkintotodistuksen pitää olla työnantajalle tae siitä, että valmistuneella on ammatissa tarvittava osaaminen. Hän nostaa harkittavaksi myös yhteisten aineiden valtakunnallisen arvioinnin.
– Ammattitutkinto ei saa olla pelkkä paperi. Kun nuori valmistuu sähköasentajaksi, koneistajaksi tai prosessinhoitajaksi, työnantajan pitää voida luottaa siihen, että tutkinnon mukana tulee myös työssä tarvittava osaaminen. Tästä riman pitää olla korkealla, Lahdenperä sanoo.
Lahdenperän mukaan kysymys ei ole vain koulutuspolitiikasta vaan Suomen teollisuuden kilpailukyvystä. Elintarviketeollisuudessa ammattiosaajien osuus työvoimasta on yli 70 prosenttia ja metsä- sekä kemianteollisuudessa noin puolet. Pelkästään nämä kolme teollisuudenalaa työllistävät suoraan yli 117 000 ihmistä.
– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tilanteeseen, jossa yritys etsii osaavaa työntekijää ja samaan aikaan koulusta valmistuu nuori, jolla ei ole työssä tarvittavia valmiuksia. Siinä häviävät kaikki: nuori, yritys ja Suomi.
Lahdenperä pitää välttämättömänä, että ammatillisessa koulutuksessa on riittävästi lähiopetusta, ohjausta ja tukea. Kokoomus on sitoutunut turvaamaan erityisesti oppivelvollisten riittävän lähiopetuksen.
Lahdenperän mukaan seuraavaksi on syytä keskustella myös siitä, miten osaamisen taso varmistetaan nykyistä yhdenmukaisemmin eri puolilla Suomea.
– Meidän pitää uskaltaa puhua myös vaatimustasosta. Olisi perusteltua selvittää yhteisten aineiden valtakunnallisen arvioinnin vahvistamista. Tutkinnon arvon kannalta on tärkeää, että osaamisen rima tarkoittaa samaa riippumatta siitä, missä päin Suomea opiskelee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla LahdenperäKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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