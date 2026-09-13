SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Ei enää euroakaan pois sote-järjestöiltä
19.9.2026 13:17:31 EEST | SDP | Tiedote
SDP vaatii hallitusta perumaan ensi vuodelle esitetyt 84 miljoonan lisäleikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen.
– Hallituksen tekemät leikkaukset romuttavat suomalaisen järjestökentän toimintamahdollisuudet. SDP tulee vaatimaan tämän vuoden vaihtoehtobudjetissaan hallitusta perumaan ensi vuodelle tehdyt 84 miljoonan lisäleikkaukset sote-järjestöjen rahoituksesta, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo.
– On hallitukselta selkeä arvovalinta antaa suuryrityksille lähes miljardin veronkevennykset ja samaan aikaan esittää jo aiemmin tehtyjen järjestöleikkauksien päälle vielä 84 miljoonan lisäleikkaukset. Me SDP:ssä ymmärrämme hyvin tarpeen tasapainottaa julkista taloutta. Tehdyt lisäleikkaukset menevät kuitenkin liian pitkälle ja käytännössä tuhoavat sen arvokkaan työn, jota järjestöt yhteiskunnassa tekevät.
Hallituksen arvoista ja asenteesta kertoo myös tapa, jolla leikkaukset on tehty. Vastuuministerin tapa vähätellä järjestöjen työtä ja osaamista kertoo siitä, miten vähän ministeri ymmärtää järjestöjen tekemästä korvaamattomasta työstä ja roolista yhteiskunnassa.
– Hallitus ei tunnu ymmärtävän, miten laaja-alaiset vaikutukset sote-järjestöleikkauksilla on. Yhdeksän kymmenestä hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöistä sanoo ohjaavansa asiakkaita järjestöjen palveluihin. Mihin heitä ohjataan jatkossa? Avun tarve ei poistu mihinkään, ihmisten ongelmat kasaantuvat ja syvenevät. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös yhteiskunnalle tuleva lopullinen hintalappu tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin hallituksen nyt tekemät ”säästöt”, Perholehto sanoo.
– Hallitus on samaan aikaan mahdollistanut viinan tilaamisen kotiovelle ja leikannut kaikkien ehkäisevää päihdetyötä, päihdeneuvontaa ja päihdekasvatusta tekevien järjestöjen työstä. Hallituksen arvovalinnat näkyvät tulevaisuudessa esimerkiksi päivystyksissä, sosiaalipalveluissa ja poliisin lisääntyvinä tehtävinä, Perholehto summaa.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
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