Kokoomuksen Kopra SDP:lle: Leikkasitte euron 90 miljoonaa kertaa

– Antti Lindtman julistaa, ettei euroakaan saa enää leikata. SDP on kuitenkin itse ollut valmis leikkaamaan juuri tuon yhden euron 90 miljoonaa kertaa. SDP:n järjestöystävällisyys alkaa näköjään vasta oman, lähes sadan miljoonan euron leikkauksen jälkeen, Kopra ihmettelee.

– On melkoista teatteria olla ensin itse valmis leikkaamaan järjestöiltä 90 miljoonaa euroa ja ryhtyä sen jälkeen esiintymään niiden ainoana puolustajana, hän jatkaa.

Kopra korostaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät erittäin tärkeää työtä. Ne tukevat vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, ehkäisevät ongelmia ja täydentävät julkisia palveluja. Järjestöjen työ on monelle suomalaiselle korvaamatonta.

– Järjestöjen työn arvostaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden julkinen rahoitus olisi kaiken talouden tasapainottamisen ulkopuolella. Veronmaksajien rahoittamalta toiminnalta on voitava edellyttää vaikuttavuutta, päällekkäisyyksien karsimista ja rahojen mahdollisimman tehokasta käyttöä. Tämän sanominen ei ole järjestöjen työn vähättelyä vaan vastuullista taloudenpitoa, Kopra toteaa.

Kopra muistuttaa, että SDP on sitoutunut ensi vaalikaudella jopa noin kymmenen miljardin euron julkisen talouden sopeutuksiin.

– Jos noin sadan miljoonan euron sopeutus on SDP:lle ylittämätön paikka, miten puolue aikoo löytää ensi kaudella jopa kymmenen miljardia euroa? Kymmenen miljardia ei löydy aivan helposti, jos mistään ei olla valmiita säästämään.

– Saa nähdä, kasvaako SDP:n veromoukari vielä niin suureksi, että Suomesta lakkaa ensi kaudella viimeinenkin euro liikkumasta, Kopra sanoo.

Kopran mukaan vastuullinen puolue tunnustaa sekä järjestöjen työn arvon että julkisen talouden realiteetit.

– SDP haluaa olla samanaikaisesti järjestöjen ystävä, kaikkien säästöjen vastustaja ja vakaan talouden puolue. Kaikkia kolmea roolia ei voi näytellä uskottavasti yhtä aikaa. Jos jokainen noin sadan miljoonan euron säästö tyrmätään näin jyrkästi, SDP ei ole johdattamassa Suomea vakaan taloudenhoidon tielle vaan takaisin velaksi elämisen tielle, Kopra päättää