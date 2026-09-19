Virta: Ministeri Häkkäsen Israel-matka on epäluottamustason kysymys

– On aivan käsittämätöntä, että Suomen puolustusministeri matkaa tapaamaan kansainvälistä oikeutta rikkovan, kansanmurhaa toteuttavan, Israelin puolustusministeri Katzin. Kyseessä on poliittinen päätös ja vahva symbolinen ele. Siksi hallituksen on kerrottava, kuka tämän päätöksen teki ja onko siitä linjattu koko hallituksen kesken, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo.

Katz kuuluu pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksen kovan linjan edustajiin. Viimeksi kaksi päivää sitten Katz toisti vaatimuksensa siitä, ettei Gazan tilanteeseen ole hänen mukaansa lopulta ratkaisua ilman palestiinalaisten lähtemistä alueelta. Väestön pakkosiirto olisi sotarikos ja etninen puhdistus.

– Suomen puolustusministerin päätös mennä juuri tällaisen ministerin kanssa poliittiseen tapaamiseen on paitsi moraalitonta myös yksinkertaisesti uskomattoman typerää. Se saa Suomen Israel-politiikan näyttämään paitsi entistä synkemmältä, myös täysin sekavalta.

Vain vähän aiemmin ulkoministeri Elina Valtonen vei Suomea toiseen suuntaan liittymällä maiden yhteiseen julkilausumaan, jossa vaaditaan toimia Israelin laittomista siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden tuonnin rajoittamiseksi. Valtonen perusteli Suomen toimintaa kansainvälisen oikeuden puolustamisella.

– Kun ulkoministeri yrittää saada hallituksen vihdoin toimimaan Israelin painostamiseksi, vetää puolustusministeri maton alta. Hallituksen Israel-politiikka on ollut jo pitkään häpeällistä, mutta nyt se näyttää myös ulkopoliittiselta sekoilulta.

Virran mukaan hallituksen on nyt kerrottava yksiselitteisesti, kenen päätöksestä Katz tavattiin.

– Jos tapaaminen oli puolustusministeri Häkkäsen oma poliittinen valinta ilman Suomen ulkopoliittisen johdon hyväksyntää, on selvää, ettei hänellä voi enää olla eduskunnan luottamusta. Jos taas hallitus on linjannut tapaamisesta, kyse on vielä vakavammasta asiasta: silloin tämä moraaliton ele on Suomen hallituksen tietoisesti valitsemaa Israel-politiikkaa, josta koko hallituksen on kannettava vastuu.

– Oli päätös puolustusministerin tai hallituksen, ei sitä voi hyväksyä. Tulen esittämään epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta, Virta päättää.