Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote
19.9.2026 19:22:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote
Onnettomuusraportti 19.9.2026, viimeisen 12 tunnin ajalta
klo 8:37 liikennevälinepalo, pieni, Jyväskylä
Henkilöauto syttyi palamaan sisäpihalla. Auto tuhoutui palossa, mutta henkilövahinkoja ei syntynyt. Pelastuslaitos sai palon sammutettua nopeasti.
klo 11:54 vahingontorjuntatehtävä, Hankasalmi
Puu kaatui sähkölinjojen päälle. Pelastuslaitos eristi alueen turvallisuussyistä.
klo 12:18 öljyvahinko, pieni, Rantaväylä Jyväskylä; klo 12:41 Tammitie Jyväskylä; ja klo 13:39 Laukaantie Jyväskylä
Kuljetusajoneuvosta valui öljyä ajon aikana Jyväskylän alueella aiheuttaen useita vahinkoilmoituksia. Pelastuslaitos hälytettiin ja sai lopulta löydettyä vuotavan ajoneuvon sekä omistajan. Vuoto saatiin hallintaan.
klo 12:35 tulipalo muu, pieni, Keuruu
Voimalinjatolppa savusi. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ennen sähköyhtiön huoltohenkilöstön saapumista paikalle.
klo 14:55 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä
Ajoneuvo suistui tieltä ja osui puuhun. Kuljettaja onnistui poistumaan autosta omin avuin.
klo 16:38 tulipalo muu, pieni, Jyväskylä
Pelastuslaitoksen yksikkö varmisti tilanteen, eikä lisätoimenpiteitä tarvittu.
Päivystävä palomestari, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskus, 0500 542 112
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.9.2026 13:27:25 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.9.2026 Pieni öljyvahinko Vaajakosken moottoritiellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä öljyvahingoista Jyväskylän rantaväylällä 19.9.2026 klo. 12:18. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle tarkentui, että vuotanutta ainetta oli ainakin kilometrin verran Vaajakosken moottoritieltä nousevasta rampista Vaasankadulle. Mahdollisesti samaiseen tehtävään liittyen pelastuslaitos sai vastaavan hälytyksen 12:51 Tammitieltä, jossa Tammitieltä moottoritielle asti noin 4 kilometrin matkalla oli öljyä tiellä. Pelastuslaitos varoittaa Vaajakosken moottoritiellä ja Tammitiellä ajavia tien liukkaudesta. Vesisade levittää tielle vuotanutta ainetta ja tekee tiestä liukkaan. Lisätietoja: Päivystävä palomestari puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.9.2026 06:49:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 23:10 Ei paloa
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.9.2026 18:48:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeiden 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 8:18 Itse tehdyn lautan epäiltiin olevan uppoamisvaarassa Päijänteellä. Uppoamisvaaraa ei ollut. Jyväskylä, ihmisen pelastaminen klo 13:06 Lapsen jalka jäi jumiin kahden puun väliin. Pelastuslaitos levitti puita levittimellä ja jalka saatiin pois puiden välistä. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa Jyväskylä, öljyvahinko klo 13:29 Noin 50l dieseliä valui maahan Säynätsalossa. Pelastuslaitos imeytti dieselin pois kohteen edustajan kanssa. Hankasalmi, rakennuspalo klo 13:39 Ei paloa. Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 13:58 Henkilöauto valui valaisinpylvääseen. Pylväs kaatui ja aiheutti lyhyttä liikennehaittaa Äänekosken keskustassa. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 14:51 Henkilöauto törmäsi puuhun Äänekosken keskustassa. Auto vaurioitui hinauskuntoon ja kuljettaja loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti hänen voinnin. Jämsä, muu tulipalo klo 17:51 Sähkömuuntaja savu
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.9.2026 06:54:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.9.2026 KOOSTEN YÖN TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMEN ALUEELLA Kulunut yö oli Keski-Suomessa rauhallinen. Myöhään illalla tapahtui henkilöauton ja hirven kolari Luonetjärventiellä Uuraisilla klo 21.46. Henkilöauton kuljettaja oli ainoana kyydissä, eikä saanut vahinkoja. Hirvi jatkoi matkaansa paikalta. Auto kärsi kolarissa pieniä vahinkoja. Tilanne ei aiheuttanut suurempaa liikenne-estettä. Aamulla klo 5.37 sai pelastuslaitos tehtävän öljyvahingosta tiellä Isokadulla Jyväskylässä. Auton öljypohjasta valunut muutama litra tielle noin 20 metrin matkalla. Pelastuslaitos imeytti öljyn tieltä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös17.9.2026 13:48:18 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen. Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.
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