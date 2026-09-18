O2-Jyväskylälle komea avausvoitto – Aatu Knuuti osui neljästi

Jyväskylän illan avausmaalin osui vielä Jymy, mutta jo ennen ensimmäistä taukoa Marius Niemelä ja Aatu Knuuti olivat laukoneet kaksi maalia mieheen ja taululle lukemat 4-1. Lassi Tuhkanen siirretyn rangaistuksen aikana ja Oskari Tenho ylivoimalla nostivat Jymyn toisessa erässä vielä maalin päähän, mutta päätösjakso oli ”Ampparien” ilotulitusta. Kaapo Siekkinen kahdesti, Aatu Knuuti ja Arttu Haapala taituroivat tilanteeksi jo 8-3 ennen Jymyn kuudella viittä vastaan hankaamaa kavennusta. Sen jälkeen riskipeli kostautui, kun Aatu Knuuti löi tyhjiin illan neljännen maalinsa ja vielä Jere Sulander lukemat kaksinumeroisiksi. Matias Vaajala syötti O2-Jyväskylän maaleista neljä.

Westend Indians tyrmäsi Mosahallissa heti kättelyssä, kun se karkasi jo avauserässä Samuli Huppusen kahdella osumalla ja Samuli Junnilan sekä Tatu Havulan maaleilla 4–0-johtoon. Huppunen sinetöi toisessa erässä jo hattutemppunsa 5–0-maalilla ennen kuin Pietari Porttikivi avasi EräViikinkien maalitilin rangaistuslaukauksesta. Edes Indiansin Rasmus Kainulaisen iso rangaistus kolmannessa erässä ei isäntiä auttanut, kun Juuso Kekki osui vieraille ensin alivoimalla ja päälle vielä tasaviisikoin. Samuli Huppusen illan tehot olivat 3+1 ja Jere Niemelän 0+4.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla OLS–O2-Jyväskylä ja Nokian KrP–LASB.

Classic Tampereelta ja Pirkkalan Pirkat komeilevat F-liigan naisten sarjan kärjessä, kun Classic löi tänään vieraissa SSRA:n 8-3 ja Pirkat viimeisen minuutin maalilla Kooveen 4-3.

Avausottelussaan mestari TPS:n kaatanut Classic karkasi tänään Oulussa heti avauserässä 5–0-johtoon puolustaja Natalia Pitkäkankaan merkkauttaessa tehot 1+2. SSRA nousi Liinu Koiviston toisen erän maalilla ja Linda Holpaisen kuudella viittä vastaan iskemällä kavennuksella tilanteeseen 3-5, mutta sitten riski paloi pohjaan. Jo Classicin 2–0-maalin tehnyt Lotta Purhonen osui peräti kolmesti peräkkäin (!) tyhjään verkkoon kotijoukkueen hapuiltua pallollisena pahasti. Purhosen koko päivän tehot olivat 4+1.

Koovee karkasi Pirkkoja vastaan toisen erän alussa jo 3–1-johtoon Pirkko Laineen toisella maalilla, mutta siihen kotijoukkueen maalihana kuivui. Pirkat nousi Oona Hirsimäen sekä Amalia Yli-Kärkelän osumilla tasoihin, ja viimeisellä minuutilla kiri sai kruununsa. Milja Tuomisalo syötti suorassa hyökkäyksessä poikittain, ja Marlena Paloahon tarkka laukaus naulasi kaikki kolme pistettä Pirkkalaan.

Kolmantena sarjassa komeilee SB-Pro, joka nousi kahden maalin takaa 5–4-kotivoittoon FBC Loistosta. Aada Honkuri iski toisessa erässä Loiston jo 3–1-johtoon, mutta Jenna Jolkkosen komea kavennus aloitti kotijoukkueen nousun. Aada Isometsä iski päätöserän alussa pelin takatolpalta tasoihin, ja erän puolivälissä Annika Toivasen laukaus omalta kenttäpuoliskolta lurautti SB-Pron jo johtoon. Henna Piirosen maalin kulmalta lyömä 5-3 jäi lopulta voittomaaliksi, kun Loisto venyi vielä Minea Kärjen kavennukseen.

Mestari TPS sekä EräViikingit avasivat pistetilinsä vieraissa sarjanousijoita vastaan, kun EräViikingit löi SBS Wirmon 6-0 ja TPS SPV:n peräti 18-2.

EräViikingit johti kahden erän jälkeen vain 2-0 Iida Sinkon ja Elina Hautojärven maaleilla, ja loput osumat nähtiin kotijoukkueen koettaessa ilman maalivahtia. Tyhjiin osuivat Hautojärven lisäksi Ella Sundström, Iina Latvala ja ensimmäisellä liigamaalillaan 16-vuotias Sofia Hämelin. Elsi Kangasharjun nollapeli irtosi tällä kertaa kuudella torjunnalla, kun Juliana Kiuru SBS Wirmon maalilla venyi pallon tielle 17 kertaa. Milla Nordlund takoi tehot 5+1 ja Aada Heikkinen 3+2, kun TPS karkasi Seinäjoella jo avauserän ensimmäisellä puolikkaalla 4–0-johtoon.

Sarja jatkuu keskiviikkona otteluilla Koovee–Northern Stars ja EräViikingit–PSS.