Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa 5 miljoonaan euroon - reilun neljännesmiljoonan voitto Etelä-Pohjanmaalle

19.9.2026 22:47:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Lotosta ei löytynyt kierroksella 38/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla viisi miljoonaa euroa.

Loton kierroksen 38/2026 oikea rivi on 11, 16, 19, 21, 27, 34, 37 sekä lisänumero 10. Plusnumeroksi arvottiin 30.

Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 5 miljoonaan euroon. Arvonnassa löytyi yksi 6+1 oikein tulos, jolla eteläpohjalainen nettipelaaja voitti 258 439 euroa.

Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 5 7 4 9 2 1 7. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein tulos. 20 000 euron voitto pelattiin Savonlinnan Prismassa. Onnea!

Milli-pelin oikea rivi on tänään 7, 11, 12, 16, 25, 35 ja lisänumero 26. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa mutta muita voittoja tuli yli 20 000 kappaletta.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Milano 85. Tonnin voittoja lähti jakoon yksitoista kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye