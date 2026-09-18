Loton potti kohoaa 5 miljoonaan euroon - reilun neljännesmiljoonan voitto Etelä-Pohjanmaalle
19.9.2026 22:47:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotosta ei löytynyt kierroksella 38/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla viisi miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 38/2026 oikea rivi on 11, 16, 19, 21, 27, 34, 37 sekä lisänumero 10. Plusnumeroksi arvottiin 30.
Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 5 miljoonaan euroon. Arvonnassa löytyi yksi 6+1 oikein tulos, jolla eteläpohjalainen nettipelaaja voitti 258 439 euroa.
Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 5 7 4 9 2 1 7. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein tulos. 20 000 euron voitto pelattiin Savonlinnan Prismassa. Onnea!
Milli-pelin oikea rivi on tänään 7, 11, 12, 16, 25, 35 ja lisänumero 26. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa mutta muita voittoja tuli yli 20 000 kappaletta.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Milano 85. Tonnin voittoja lähti jakoon yksitoista kappaletta.
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