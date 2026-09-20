Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote
20.9.2026 07:00:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote
Onnettomuusraportti 20.9.2026, viimeisen 12 tunnin ajalta
klo. 00:18 rakennuspaloepäily Jyväskylässä
Kerrostalon 3. kerroksessa soinut palohälytin. Pelastuslaitos käynyt tarkistamassa tilanteen, ei paloa.
klo. 03:35 vahingontorjunta pieni, Jyväskylä
Korpilahdella Vespuolentiellä useita puita kaatunut tielle sekä katkonut sähkölinjoja. Pelastuslaitos raivasi puut tieltä, alue on eristetty ja valvottu pelastustoimen puolesta kunnes sähköyhtiön asentajat pääsevät paikalle.
klo. 05:15 rakennuspalo keskisuuri, Hankasalmi
Omakotitalo oli syttynyt palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Kaksi sisällä ollutta ihmistä pääsivät pelastautumaan ulos. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli täyden palon vaiheessa. Sammutustyöt jatkuvat edelleen.
klo. 06:37 vahingontorjunta pieni, Toivakka
Sähköyhtiön asentajat ilmoittivat useista kaatuneista puista tiellä, jotka estivät tien käytön. Pelastuslaitos raivaa puita parhaillaan.
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.9.2026 06:15:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.9.2026 Keskisuuri rakennuspalo Hankasalmella Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmella klo. 5:14. Omakotitalo oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saavuttua paikalle. Talossa olleet ihmiset ovat päässeet ulos. Pelastustoimet ovat yhä käynnissä. Lisätietoja: klo 07:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote19.9.2026 19:22:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote Onnettomuusraportti 19.9.2026, viimeisen 12 tunnin ajalta klo 8:37 liikennevälinepalo, pieni, Jyväskylä Henkilöauto syttyi palamaan sisäpihalla. Auto tuhoutui palossa, mutta henkilövahinkoja ei syntynyt. Pelastuslaitos sai palon sammutettua nopeasti. klo 11:54 vahingontorjuntatehtävä, Hankasalmi Puu kaatui sähkölinjojen päälle. Pelastuslaitos eristi alueen turvallisuussyistä. klo 12:18 öljyvahinko, pieni, Rantaväylä Jyväskylä; klo 12:41 Tammitie Jyväskylä; ja klo 13:39 Laukaantie Jyväskylä Kuljetusajoneuvosta valui öljyä ajon aikana Jyväskylän alueella aiheuttaen useita vahinkoilmoituksia. Pelastuslaitos hälytettiin ja sai lopulta löydettyä vuotavan ajoneuvon sekä omistajan. Vuoto saatiin hallintaan. klo 12:35 tulipalo muu, pieni, Keuruu Voimalinjatolppa savusi. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ennen sähköyhtiön huoltohenkilöstön saapumista paikalle. klo 14:55 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä Ajoneuvo suistui tieltä ja osui puuhun. Kul
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.9.2026 13:27:25 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.9.2026 Pieni öljyvahinko Vaajakosken moottoritiellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä öljyvahingoista Jyväskylän rantaväylällä 19.9.2026 klo. 12:18. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle tarkentui, että vuotanutta ainetta oli ainakin kilometrin verran Vaajakosken moottoritieltä nousevasta rampista Vaasankadulle. Mahdollisesti samaiseen tehtävään liittyen pelastuslaitos sai vastaavan hälytyksen 12:51 Tammitieltä, jossa Tammitieltä moottoritielle asti noin 4 kilometrin matkalla oli öljyä tiellä. Pelastuslaitos varoittaa Vaajakosken moottoritiellä ja Tammitiellä ajavia tien liukkaudesta. Vesisade levittää tielle vuotanutta ainetta ja tekee tiestä liukkaan. Lisätietoja: Päivystävä palomestari puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.9.2026 06:49:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 23:10 Ei paloa
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.9.2026 18:48:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeiden 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 8:18 Itse tehdyn lautan epäiltiin olevan uppoamisvaarassa Päijänteellä. Uppoamisvaaraa ei ollut. Jyväskylä, ihmisen pelastaminen klo 13:06 Lapsen jalka jäi jumiin kahden puun väliin. Pelastuslaitos levitti puita levittimellä ja jalka saatiin pois puiden välistä. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa Jyväskylä, öljyvahinko klo 13:29 Noin 50l dieseliä valui maahan Säynätsalossa. Pelastuslaitos imeytti dieselin pois kohteen edustajan kanssa. Hankasalmi, rakennuspalo klo 13:39 Ei paloa. Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 13:58 Henkilöauto valui valaisinpylvääseen. Pylväs kaatui ja aiheutti lyhyttä liikennehaittaa Äänekosken keskustassa. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 14:51 Henkilöauto törmäsi puuhun Äänekosken keskustassa. Auto vaurioitui hinauskuntoon ja kuljettaja loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti hänen voinnin. Jämsä, muu tulipalo klo 17:51 Sähkömuuntaja savu
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