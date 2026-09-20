Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 18.9.2026 18:48:37 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeiden 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 8:18 Itse tehdyn lautan epäiltiin olevan uppoamisvaarassa Päijänteellä. Uppoamisvaaraa ei ollut. Jyväskylä, ihmisen pelastaminen klo 13:06 Lapsen jalka jäi jumiin kahden puun väliin. Pelastuslaitos levitti puita levittimellä ja jalka saatiin pois puiden välistä. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa Jyväskylä, öljyvahinko klo 13:29 Noin 50l dieseliä valui maahan Säynätsalossa. Pelastuslaitos imeytti dieselin pois kohteen edustajan kanssa. Hankasalmi, rakennuspalo klo 13:39 Ei paloa. Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 13:58 Henkilöauto valui valaisinpylvääseen. Pylväs kaatui ja aiheutti lyhyttä liikennehaittaa Äänekosken keskustassa. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 14:51 Henkilöauto törmäsi puuhun Äänekosken keskustassa. Auto vaurioitui hinauskuntoon ja kuljettaja loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti hänen voinnin. Jämsä, muu tulipalo klo 17:51 Sähkömuuntaja savu