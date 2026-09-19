Kokoomuksen Häkkänen: Suomalaisten varallisuus kasvuun – perintöverosta on luovuttava
20.9.2026 12:06:53 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja puolustusministeri Antti Häkkänen pitää perintöveron poistoa yhtenä tärkeimmistä keinoista vahvistaa kotitalouksien varallisuutta ja suomalaista omistajuutta. Häkkäsen mukaan veropolitiikalla tulee tukea jokaisen suomalaisen mahdollisuutta kasvattaa elintasoaan ja varallisuuttaan.
– Kokoomus haluaa edistää Suomea, jossa työnteolla ja ahkeruudella voi nostaa omaa ja läheistensä elintasoa. Varallisuuden pitää päästä myös kertymään sukupolvelta toiselle. Tätä kautta koko maamme vaurastuu ja kansalaisten elintaso kasvaa, kuten Ruotsissa, Häkkänen sanoo.
Suomalaisten vaurastuminen ja elintasoeron kaventaminen ruotsalaisiin tulisi Häkkäsen mielestä ottaa ensi vaalikauden kärkitavoitteeksi.
– Suomalaiset kotitaloudet on verotettu köyhiksi verrattuna moniin muihin kansoihin. Turha kyräillä suomalaisten kesken pienistä tuloeroista, kun olemme koko kansana pudonneet muiden pohjoismaalaisten elintasosta. Elintasoerojen esimerkiksi suomalaisten ja ruotsalaisten kotitalouksien välillä tulisi olla suurin huolemme. Veropolitiikalla tulee kannustaa ahkeruuteen, säästämiseen ja sijoittamiseen. Ja tämä luotu hyvinvointi ja vauraus tulee siirtyä sukupolvelta toiselle, Häkkänen sanoo.
Perintöverosta luopuminen on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite, jota on yritetty edistää myös kuluvalla hallituskaudella useaan otteeseen.
– Nykyinen järjestelmä voi pakottaa ihmisen maksamaan veroa omaisuudesta ennen kuin siitä on saanut euroakaan tuloa. Erityisen hankala tämä voi olla yrittäjälle tai perheyritykselle sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Meidän pitäisi tehdä Suomesta maa, jossa omistajuus voi kasvaa sukupolvelta toiselle eikä sitä tarvitse purkaa välissä verojen maksamiseksi, Häkkänen sanoo.
– Kokoomus on ajanut perintöveron poistoa jokaisissa neuvotteluissa hallitusohjelmaneuvotteluista lähtien. Hallitus tekee päätökset yksimielisesti, eikä tästä asiasta ole päästy yksimielisyyteen. Kokoomuksesta se ei ole kiinni jäänyt, Häkkänen sanoo.
Häkkäsen mukaan kysymys perintöverosta liittyy Kokoomuksen laajempaan näkemykseen Suomen tulevaisuudesta.
– Turvallinen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee vahvan ja terveen talouden perustakseen. Suomessa on vain yksi oikeistopuolue, joka samaan aikaan ajaa julkisen talouden menokuria, kevyempää verotusta ja pohjoismaisia työmarkkinauudistuksia. Se on Kokoomus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti HäkkänenPuolustusministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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