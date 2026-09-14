Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Bästä klubblaget i Finland år 2026 är Åländska Segelsällskapet, ÅSS
20.9.2026 17:28:41 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa.
– Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg.
Paras suomalainen nuorten joukkue ja naisten joukkue Suomen Purjehdusliigassa 2026 on Esbo Segelförening, ESF. Seura voitti itselleen molempien kategorioiden Sailing Champions League -paikat.
Suomen Purjehdusliigaan osallistui tänä vuonna joukkueita myös Virosta. Finaalin paras virolainen joukkue oli Kalevi Yacht Club. Joukkue oli tämän sijoituksen myötä Viron paras liigajoukkue 2026. Suomen mestaruusmitalin ohella parhaimmalle virolaiselle joukkueelle myönnetään heidän oman maansa liigapurjehduksen kiertopalkinto.
SM mitalit:
1. Mestarijoukkue Suomen Purjehdusliigassa v. 2026: Åländska Segelsällskapet, ÅSS 1
Joukkue on rutinoitunut liigajoukkue, jonka miehistöstä löytyy myös Sailing Champions League -kilpailun hopeaa ja kultaa voittaneita purjehtijoita. SM-mitalin lisäksi seura saa Suomen Purjehdusliigan kiertopalkinnon Sportklubbens Pokalenin sekä finaalipaikan kansainväliseen, vuoden 2027 Sailing Champions League -kisoihin.
Markus Rönnberg, kippari
Staffan Lindberg, taktikko
Emil Nordlund, trimmeri
Jasper Karlsson, etukansi
2. Kalevi Yacht Club, KJK
3. Åländska Segelsällskapet, ÅSS 2
Liigan parhaat suomalaiset joukkueet kilpailevat viikon kuluttua Nordic Sailing League -kilpailussa, joka tänä vuonna purjehditaan Maarianhaminaan. Mukana ovat parhaimmat liigajoukkueet kaikista pohjoismaista.
KILPALUMUOTO
Liigassa purjehtijat saavat käyttöönsä kuusi samantasoista venettä, joten purjehtijat voivat tulla paikalle periaatteessa vaihtovaatteet kassissa. Radat ovat lyhyitä ja rannan tuntumassa. Miehistövaihdot tehdään vesillä, jotta kisaan saadaan vauhtia. Tarkoitus on tuuliolosuhteitten mukaan purjehtia noin 30–40 lähtöä yhden viikonlopun aikana. Kilpailumuoto on lähinnä Fleetracing tai Sprintracing. Tuloksia ladataan joka kisan jälkeen nettialustalle, josta kisan etenemistä on helppo seurata. Finaalissa veneisiin asennetaan gps-trackerit ja lisämausteen antaa myös live-seuranta, jonka ansiosta yleisön on helppo seurata kisoja.
TAUSTAA
Suomen Purjehdusliiga aloitti toimintansa vuonna 2015 ja mukana on nyt yli toistakymmentä suomalaista purjehdusseuraa ympäri suomen. Suomen Purjehdusliigasta parhaimmat etenevät Sailing Champions League -kisoihin. Liigamuodossa purjehditaan vuodesta 2013 jo 20ssa Euroopan maassa. Myös Aasiassa (Australia ja Uusi-Seelanti) ja USAssa on nyt oma liiga-sarjansa. Vuoden 2026 Suomen Purjehdusliigassa mukana on 30 seurajoukkuetta.
Suomi on voittanut Sailing Champions League finaalin kahdesti
2021 Esbo Segelförening
2023 Åländska Segelsällskapet
Bästä klubblaget i Finland år 2026 är Åländska Segelsällskapet, ÅSS
Den elfte säsongen av Finska Seglingsligan avslutades i finalen som seglades i helgen i Lahtis. Senast ÅSS tog ligamästerskapet var år 2023. Nu lyckades det igen. Finska Seglingsligans lag kan bara konstatera att klubblagets kunnande är åter på topp! En del av seglarna i detta rutinerade vinnarlag var med och säkrade guld i det prestigefyllda Sailing Champions League tävlingen år 2023.
– Det väldigt instabila vädret med skiftande vindar på vattnen här i Lahtis blev till vår fördel. Vår styrka var att vi seglade jämnt och konsekvent. Vi kunde inte i något skede ta det lugnt för Åländska Segelsällskapet 2 med sin skeppare Henti Lundberg samt Kalevi Yacht club tryckte ordentligt som även Esbo Segelföreningens ungdomslag tryckte rejält på. Det fanns alltså inget utryme för misstag. Vår taktik funkade och redan på lördagen lyckades vi rycka ifrån. Nu skall vi fira, kommenterar skepparen Markus Rönnberg.
Förutom FM-medalj belönas vinnarlaget i Seglingsligan med den historiska Sportklubbens Pokalen. Därutöver får ÅSS en finalplats till Sailing Champions League 2027.
Bästa ungdomslag och damlag i Finska Seglingsligan 2026 kommer båda i år från Esbo Segelförening. Även dessa två avancerar till sina respektive Sailing Champions League tävlingar.
De lätta och skiftande vindarna under veckoslutet utmanade rejält alla tolv lagen på vattnen. Det var inte lätt att ta hem mästerskapet. På vattnen seglade även väldigt bra lag från Estland. Kalevi Yacht Club vann vandringspriset som är avsett för det bästa estniska ligalaget. Estniska ligalagen tilldelas sina egna internationella kvalplatser enligt Estlands egna regler.
Finsk mästare och vinnare av Finska Seglingsligan 2026
1. Åländska Seglingsföreningen, ÅSS lag 1,
Markus Rönnberg, skeppare
Staffan Lindberg, taktiker
Emil Nordlund, trimmer
Jasper Karlsson, fördäck
2. Kalevi Yacht Club, KJK (Estland)
3. Åländska Segelsällskapet, ÅSS lag 2
TÄVLINGSFORMATET
Ligan ställer sex likvärdiga båtar till förfogande för seglarna. Det gäller endast att komma till tävlingsstället och prestera. Banorna är korta och körs oftast nära land så det är lätt för publiken att följa med tävlingen. Besättningsbyten sker på vattnen. Under ett veckoslut seglar man beroende på vindförhållandena ca 30–40 starter. Seglingsformatet kallas ofta Fleetracing eller Sprintsegling. Resultaten läggs upp på en portal för att man ska kunna efter varje race se resultaten. I finalen använder ligan även gps-trackers samt live-sändningar, så att alla som vill kan följa med seglingarnas framfart även virtuell.
BAKGRUND
Finska Seglingsligan startade år 2015 i Finland. I år deltar 30 lag i ligan. De bästa lagen får chansen att delta i Sailing Champions League kvaltävlingar för att nå en finalplats i SCL. Ligaformatet, i den form den seglas idag, startade i Tyskland år 2013 och har nu spridit sig till mer än 20 Europeiska länder. En egen ligaserie har även startat i Asien (Australien och Nya Zealand) och USA.
Finland har vunnit Sailing Champions League två gånger:
2021 Esbo Segelförening
2023 Åländska Segelsällskapet
Suomen Purjehdusliigan finaalijoukkueet
18-20.9.2026, Lahti
ASS, Airisto Segelsällskap
ESF, Esbo Segelförening
ESF Y, Esbo Segelförening (Youth)
HSK, Helsingfors Segelklubb
KJK, Kalev Yacht Club
LPS, Lahden Purjehdusseura
NJK, Nyländska Jaktklubben
OM/STO, Oulun Merenkävijät
SMS, Saaremaa Merispordi Selts (Estonia)
TaPS, Tampereen Pursiseura
ÅSS 1, Åländska Segelsällskapet
ÅSS 2, Åländska Segelsällskapet
Tulokset
Finaali: live.tractrac.com.
Nettisivu: https://spv.fi/kilpaurheilu/purjehdusliiga/
FB: Suomen Purjehdusliiga tai Finska Seglingsligan
IG: Finnishsailingleague
Sailing Champions League: https://sailing-championsleague.com/about
Mediakuvat: krediitti Pepe Korteniemi: https://spv.kuvat.fi/spv/Urheilutoiminta/Purjehdusliiga/2026/
Yhteyshenkilöt
Gedi LindahlProjektipäällikköPurjehdusliigaPuh:050 523 1852gedi.lindahl@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdusliiga
Suomen Purjehdusliiga on Suomen pursiseurojen välinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta tai kolmesta osakilpailusta, sekä SM-finaalista. Kilpailut käydään urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä, nopeatempoisia Fleet-race-tyyppisiä kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 10–15 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja mahdolliset protestit käsitellään heti vesillä. Suomen paras pursiseura ratkaistaan Purjehdusliigan finaalissa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn organisoima Suomen Purjehdusliiga on osa noin kahtakymmentä kansallista liigaa Euroopassa, joiden kärkiseurat kilpailevat kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa. Myös Aasiassa ja USA:ssa purjehditaan omia liigasarjarjoja. Suomi on voittanut arvostetun Sailing Champions League -kilpailun kahdesti (ESF 2021 ja ÅSS 2023).
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