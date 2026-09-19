Liiganousijan lento jatkuu: Vahvistunut OLS taipui jatkoajalla

Matias Vaajala ja Arttu Haapala käänsivät avauserässä Kalle Lintalan isännille laukoman etumatkan vieraiden johdoksi, joka kesti toisen erän toiselle viimeiselle minuutille saakka. Sitten nuorten maajoukkuemies Elias Gebremedhin kiskaisi komealla laukauksella ensimmäisen liigamaalinsa ja oululaiset tasoihin. Olli Lukkari nosti OLS:n päätösjaksolla vielä edelle, mutta jo ennen erän puoliväliä Matias Knuuti toi O2-Jyväskylän taas rinnalle.

Illan ratkaisun pohjusti OLS:n Luukas Hyväriselle puoli minuuttia ennen loppusummeria vihelletty jäähy, joka oli tuoda ratkaisun jo varsinaisella peliajalla Aatu Knuutin laukauksen kimahtaessa viimeisellä sekunnilla tolppaan. O2-Jyväskylän ylivoima jatkui jatkoajalle, joka päättyi minuutin ja kolmen sekunnin jälkeen: Marius Niemelä syötti nelikon läpi poikittain, ja Matias Vaajalan suora jatkolaukaus painui matalana Riku Panuman verkkoon.

– Hieno taisteluvoitto. Välillä oltiin köysissä, mutta luotettiin koko ajan, että vielä kääntyy, O2-Jyväskylän päävalmentaja Sebastian Fager-Pintilä myhäili Ruudun haastattelussa.

– Onnistumiset ovat ruokkineet itseluottamusta, ja se näkyy. Jo eilen Monnarilla oli huikea meininki, ja tänään upea viikonloppu jatkui.

OLS:n luotsi Niko Kvist oli ymmärrettävästi vakavampi.

– Shokkitappio tämä ei ollut vaan O2:n vaarallisuus kyllä tiedettiin. Halvalla päästettiin tasoihin ja avauserässäkin maali, mutta kunnia O2:lle, joka pelasi omaa peliään oman suunnitelmansa mukaan. Meillä jäi vähän tehottomaksi pörräämiseksi, ja pyörittiin liikaa laidoilla.

Sunnuntain toisessa ottelussa Nokian KrP otti jo kolmannen selvän voittonsa, kun LASB kaatui Nokialla 14-3. Valtteri Viitakoski hurjasteli tehot 3+3, Olli Arkkila 1+4 ja Mikko Laakso sekä Niklas Äijälä 3+1 ottelussa, jota hallitseva mestari johti jo ensimmäisellä erätauolla 5-0. Jose Saaraisen 12–2-maali oli hänelle ensimmäinen liigassa.

F-liigan miesten sarja jatkuu heti maanantaina Seinäjoen derbyllä SPV–Jymy.